7 astuces ménagères pour le locataire paresseux

La journée nationale du déménagement approche à grand pas. Si, toi aussi, tu changes de logis, un ménage des lieux s’impose. Le déménagement en soi t’a mis K.O.? Qu’à cela ne tienne, on te propose 7 trucs qui te faciliteront la tâche.

1. Si tu fais partie des chanceux qui ont un lave-vaisselle, profites-en!

Les moustiquaires et filtres d’aération, vestiges du passé obscur de l’ancien locataire, peuvent y être nettoyés. De préférence, évite de le faire en même temps que tes assiettes...

2. Détartre ta pomme de douche entre deux séances de Netflix bien méritées.

Il suffit de remplir un sachet en plastique de vinaigre, de le fixer au pommeau à l’aide d’un élastique, puis de laisser le temps faire les choses.

3. Prépare un kit de ménage facilement accessible.

Un qui ne se trouve pas au fin fond d’une boîte. Les chances sont bonnes que l’appart où tu emménages soit dans un pire état que lors de ta visite initiale. Aie donc à portée de main des gants de caoutchouc, des sacs de poubelle et quelques essentiels utiles.

4. Réchauffe tes restants de pizza avec classe.

Une formule d’une part d’eau pour une part de vinaigre, chauffée 3 minutes au micro-ondes et suivie d’un petit coup d’éponge, fait la job à merveille.

5. Époussette en partant du haut.

C’est aussi facile que d’utiliser un Swiffer Duster pour les endroits haut perchés, et ensuite ramasser facilement tout ce qui se retrouve par terre à l’aide d’un Swiffer Sweeper.

6. Allie l’utile à l’agréable et chaussant des pantoufles à chenilles.

Tu contribues ainsi à garder ton plancher propre rien qu’en marchant pour te rendre jusqu’au frigo.

7. Pas le temps (ni l'envie) de faire un grand ménage?

Impressionne la visite en accrochant une feuille assouplissante parfumée à ton air conditionné. Ton appart en entier sentira le propre, et ce, avec un minimum d’effort.

