[BAT-QUIZ] Connaissez-vous bien Batman?

Pour plusieurs, Adam West, décédé le 9 juin, était LE meilleur batman. Par son rôle dans la série télévisée, il a certes popularisé le célèbre personnage d’homme chauve-souris.

Si la série des années 60 demeure pour certains la référence en matière de Bruce Wayne et de son alter ego, bien des réalisateurs et acteurs se sont frottés au personnage.



Les fans de Batman s’entendent rarement pour désigner qui est le meilleur personnificateur du héros de Gotham City.



Mais avant d’être racontée à la télé et au cinéma, la légende de Batman était narrée dans des bandes dessinées au succès phénoménal.



Prêt pour notre bat-quiz?