Bob Vokey entre dans l’histoire

SAINT-BRUNO | Son atelier est en Californie, sa renommée est internationale, ses cocheurs se trouvent dans des milliers de sacs à travers la planète et son nom est maintenant inscrit au Temple de la renommée de Golf Québec.

Bob Vokey n’a plus besoin de présentation dans l’univers du golf. L’artisan des réputés cocheurs à son nom commercialisés par le géant manufacturier Titleist n’a plus son nom écrit que sur les bâtons les plus courus de l’industrie depuis 2011, il est aussi gravé dans celui de l’histoire du golf dans la Belle Province.

L’hommage que lui ont rendu une centaine de personnes, mercredi soir, au club de golf Mount Bruno, a ému le Montréalais âgé de 77 ans qui n’a surtout pas oublié ses racines. Dans son enfance, quand il arpentait au coucher du soleil les allées des clubs de golf de la région avec son père Walter, jamais il n’aurait pensé suivre ce parcours et gagner un jour la confiance des meilleurs joueurs au monde et mériter la reconnaissance de l’association québécoise.

«C’est un moment tellement spécial. Je sais d’où je viens et je ne l’oublierai jamais. Je suis né et j’ai grandi dans une vieille maison de la deuxième avenue à Verdun. Quand je vois tout ça, je dois me pincer, a-t-il raconté en entrevue avec Le Journal une heure avant la cérémonie dans le luxueux pavillon du club Mount Bruno. Je ne pensais pas à ça, car j’étais un honnête travailleur qui rendait service aux gens ordinaires.

« Honoré »

«Je suis honoré d’entrer dans l’histoire. Ce travail est pour moi une passion, a poursuivi l’artisan avec humilité. Je dois beaucoup à mon père. Il m’a tout appris sur le métier.»

Vokey a quitté le Québec au milieu des années 1960 en direction du sud de la Californie. Après avoir travaillé pour une compagnie téléphonique, il a ouvert sa boutique spécialisée. Il a rapidement gagné la confiance des golfeurs par la qualité de ses produits. Il s’est ensuite joint au fabricant Taylor Made en 1986 avant de poursuivre son ascension vers les hautes sphères du domaine avec Founders Club en 1991.

Il a finalement abouti chez Titleist en 1996 où il a conçu le bois de départ 915. C’est par la suite qu’il a reçu la responsabilité de concevoir les cocheurs en accouchant de son premier modèle, le 456.14 en 1997. Il est l’inventeur de la «surface de rebondissement» et de «l’affûtage» dans la conceptualisation de bâton personnalisé mis en marché tant pour les golfeurs professionnels que les joueurs amateurs.

Malgré ses 77 ans, «The Voke» ne cesse de repousser les limites. L’an dernier, il a introduit le processus «Spin Milled» à sa nouvelle gamme de cocheurs disponibles dans tous les angles possibles.

Impact important

Depuis des décennies, il a conseillé et façonné les cocheurs des meilleurs golfeurs de la planète, dont Lee Trevino, Seve Ballesteros, Phil Mickelson, Tiger Woods et Jordan Spieth.

«C’est un homme extraordinaire. C’est un ambassadeur dans son domaine. Il est le meilleur, a certifié l’un de ses nombreux disciples, Jordan Spieth, le week-end dernier lors d’une entrevue avec Le Journal de Montréal à l’Omnium des États-Unis. Il veut toujours bien servir. J’ai un immense respect envers lui.

«Il a un impact très important sur mon jeu, a-t-il ajouté à propos du nouvel immortel québécois. J’ai une pleine confiance envers lui. Je n’ai même pas à me soucier du travail qu’il fait sur mes bâtons. On lui fait confiance pour toutes les subtilités qu’il peut y apporter selon le terrain et le gazon.»

Vokey est bien conscient que les meilleurs joueurs sauvent d’innombrables coups par ronde grâce à sa technologie. Mais ce dont il est le plus fier quand il façonne ses cocheurs, c’est qu’il aide des millions de golfeurs amateurs à se démarquer aux abords des verts.