Cartographiez votre plan d’eau

Il est incroyablement utile de pouvoir se fier à un relevé bathymétrique précis pour localiser les endroits potentiellement poissonneux.

De nos jours, des entreprises telles TrakMaps, BlueChart, Navionic, etc., proposent des cartes numérisées qui contiennent un impressionnant nombre de plans d’eau. La firme québécoise TrakMaps, par exemple, présente à elle seule des centaines de lacs et de rivières de chez nous sur carte SD ou en format papier. La majorité des nappes d’eau de moyenne et de grande taille est déjà à votre portée. Il y a toutefois des milliers d’autres étendues qui n’ont pas encore été sondées et répertoriées.

Procédés

Lorsqu’ils souhaitent effectuer des relevés de bathymétrie, les techniciens des compagnies impliquées doivent se rendre sur le terrain. Équipés d’un sondeur et d’un GPS précis, ils quadrillent toute la surface du plan d’eau en question, en faisant des allers-retours à des distances fixes, dans un sens, puis de façon transversale. Toutes les données recueillies seront ensuite mémorisées, traitées et transférées dans des programmes spéciaux de cartographie. Pour créer la carte du réservoir Cabonga, retenez qu’il a fallu plus de 810 heures de navigation à une équipe chevronnée pour arriver à leur fin.

En toute simplicité

Les manufacturiers de sondeurs et GPS combinés, tels Garmin, Lowrance, Humminbird, Dragon Fly, etc., proposent depuis quelque temps déjà, dans certains de leurs modèles, une fonction remarquable qui permet à l’usager de devenir lui-même cartographe et d’effectuer les relevés nécessaires pour concevoir un ouvrage précis. Malheureusement et contre toute attente, peu de gens semblent la connaître et s’en servir.

Lors d’une récente excursion de pêche avec Jean-Pierre Tremblay de la firme Garmin, ce dernier m’a expliqué le logiciel Quickdraw Contours que l’on retrouve dans la plupart des appareils GPSMap et EchoMap. Grâce à cette belle réalisation technologique, le pêcheur n’a qu’à insérer une carte mémoire SD dans son unité et à activer la fonction. Dès lors, le système crée automatiquement vos cartes en haute définition pendant que vous vous déplacez. Le pointillé indique votre progression et votre direction tandis que la portion colorée et les isobathes se dessinent à mesure à l’écran avec des contours précis de 30 cm.

Vous pouvez même intégrer des points d’intérêt tels une batture, un site productif, votre chalet ou celui d’un ami, un herbier, etc.

Vous obtenez des images révélatrices sur-le-champ. Nul besoin de traiter le tout sur votre ordinateur ou avec Internet. Vos cartes vous appartiennent et vous pouvez les partager, si vous le souhaitez, avec vos partenaires de pêche.

Ce qui est génial, c’est que les informations nécessaires à la réalisation peuvent être enregistrées à basse ou à haute vitesse, que ce soit avec une sonde traditionnelle ou avec une Panoptix, une DownVü, une CHIRP, etc.

Améliorer

Certaines cartes numériques commercialisées indiquent parfois le monde marin de façon erronée ou incomplète. À certaines occasions, le haut-fond est plus loin ou plus près, une structure n’est pas illustrée, la profondeur n’est pas exacte, etc. Le programme Quickdraw Contours permet même de rectifier et d’optimiser les versions déjà existantes.

Certains tests ont démontré qu’en utilisant une carte SD de 2 Go, un adepte peut couvrir plus de 400 km² à une vitesse d’un peu moins de 20 km/h. Ce qui nous prouve que l’enregistrement se fait en direct sans décalage ou attente.

De tout pour tous

Certaines données provenant du Canada, du Québec, des États-Unis et du Groenland inquiètent la Fédération du saumon atlantique, car elles révèlent que les montaisons de grands saumons et de madeleineaux, en Amérique du Nord, en 2016, se sont établies à 533 500 individus (ce qui représente une baisse de 27 % par rapport à 2015). Ce qui est alarmant, c’est que la situation pourrait se détériorer davantage en 2017. Cet organisme créé en 1948, dans le but d’assurer la conservation et le rétablissement des populations de saumons atlantiques sauvages, demande aux pêcheurs sportifs et aux groupes autochtones de faire preuve de prudence en remettant leurs prises à l’eau ou en permettant à un plus grand nombre de saumons de remonter la rivière.

Sincères félicitations à l’équipe des EnDiablés composée de Jim Iredale, Clint Goyette, Madoka Myers, Jonathan Furiguay et Brandon Higgs pour avoir raflé les honneurs lors des XVes Championnats canadiens de pêche à la mouche. Ce tournoi s’est déroulé au début de juin dans la région de Parkland, au Manitoba. Une quarantaine de compétiteurs provenant des quatre coins du Canada, divisés en huit équipes, se sont affrontés lors de cet événement annuel. Au niveau individuel, Jim Iredale de Mont-Tremblant a dominé la compétition en remportant tour à tour la médaille d’or, la plus grosse capture avec une truite brune de 60,5 cm ainsi que le trophée du plus grand nombre de prises. Clint Goyette, pour sa part, s’est vu décerner la médaille de bronze et le trophée du championnat provincial du Manitoba.