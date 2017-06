L’Impact et le Toronto FC se neutralisent

L’Impact de Montéal n’a pas été en mesure de remporter le match aller de la finale du Championnat canadien face au Toronto FC au Stade Saputo, mercredi, obtenant plutôt un verdict nul de 1-1

Les deux équipes ont répondu coup sur coup dans cette rencontre jouée avec beaucoup d’intensité.

Matteo Mancosu a d'abord repris de la tête un ballon mal négocié par le gardien du Toronto FC Clint Irwin à la suite d’une frappe lointaine, à la 19e minute, pour ouvrir la marque.

Le Toronto FC a égalisé un peu moins de 10 minutes plus tard, alors que le joueur de l’Impact, Daniel Lovitz était au sol et semblait touché à un genou, Jozy Altidore en a profité pour marquer son premier but dans le Championnat canadien. Le gardien de l’impact Maxime Crépeau a touché le ballon avec son bras, mais n’a pas été en mesure de l’arrêter.

Au retour de la pause, Ignacio Piatti a obtenu un tir de pénalité après avoir été fauché par le gardien du Toronto FC, mais il n’a pas été capable de convertir cette chance de marquer et a envoyé le ballon au-dessus du filet.

Laurent Ciman a cru donner les devants aux siens à moins de cinq minutes de la fin sur un coup franc, mais Irwin s’est étiré de tout son long pour faire l’arrêt.

Le match retour de la finale aura lieu le 27 juin au BMO Field à Toronto et permettra de couronner le champion canadien.