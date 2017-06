Charles Hudon ne sera pas le choix de Vegas

Charles Hudon peut pousser un soupir de soulagement. Et les partisans du Canadien aussi.

L’espoir du Canadien ne sera pas sélectionné par les Golden Knights de Vegas, qui dévoileront mercredi soir les joueurs qu’ils ont choisis dans le cadre du repêchage d’expansion, selon ce que Le Journal a appris.



L’attaquant de 23 ans fait partie des 23 joueurs de l’organisation du Canadien qui n’ont pas été protégés par le directeur général Marc Bergevin en prévision de l’entrée de la 31e formation dans la Ligue nationale.



Mais il a été possible d’apprendre qu’Hudon n’est pas le joueur convoité par Vegas, lui qui vient de parapher une nouvelle entente de deux ans avec le Canadien d’une valeur moyenne de 650 000 $. Il s’agit d’un contrat à deux volets pour la première saison puis à un seul volet pour la suite.



Il a toutefois été impossible de savoir sur qui les Golden Knights comptent miser chez le Tricolore. Rappelons que le vétéran Tomas Plekanec et le défenseur Alexei Emelin, sous contrat en vue de la prochaine saison, sont aussi à la disposition de George McPhee, le directeur général des Knights, de même que Jacob De La Rose, qui a fait la navette entre la Ligue américaine et Montréal depuis trois ans.



Choix de cinquième ronde en 2012, Hudon a disputé six rencontres avec le grand club au cours des deux dernières saisons, récoltant quatre mentions d’aide. Hudon n’a jamais été rappelé depuis l’embauche de Claude Julien en février dernier.



L’Almatois a amassé 27 buts et 22 passes, pour 49 points, en 56 matchs avec le club-école des IceCaps de St. John’s.



Plus de détails à venir...