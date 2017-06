Coup de circuit pour les enfants handicapés

Charly n'a pas la capacité de parler, mais son sourire dit tout. Il est l'un des participants de Challenger, un programme de baseball adapté pour les enfants souffrant d'un handicap.

«On voit qu'il est très fier de lui... On est différents, mais on est capables de faire comme les autres aussi», a dit Guylaine Benoit, la mère de Charly.

Tout est adapté à leur condition. Les balles sont molles, les bâtons enrobés de mousse.

«Il ne se marque aucun retrait, a relaté Patrick Crépin, un bénévole. On fait juste des points et on a du plaisir. De voir le sourire sur leur visage quand ils frappent la balle ou quand ils attrapent un roulant... c’est quelque chose!»

Rose est trisomique. C'est sa deuxième année au sein des Challenger.

«Il y a des enfants qui ne savaient pas lancer une balle il y a trois ans, maintenant ils sont fiers de le faire. Il y a de forts liens qui se sont tissés entre les enfants et nous les bénévoles», a indiqué Caroline Forest.

Jean-Pierre, lui, est accompagné au match par sa nièce en parfaite santé.

«J'aime ça être avec lui et qu'il ne se sente pas seul. Je pense que ça le rend heureux de jouer au baseball et être capable d'être comme les autres», a indiqué Magalie Brouillette-Forest, la nièce de Jean-Pierre.

De son côté, Lucas a un handicap visuel sévère. C'est la première fois qu'il endosse l'uniforme des Challenger. Son père a fait une suggestion aux organisateurs pour améliorer la qualité du jeu.

«Il ne voit pas la balle quand il est sur les buts, a indiqué Richard Bédard, le père de Lucas. Si la balle était sonore, il saurait quand c'est le temps de courir. Mais ce n'est qu'un détail et c'est surtout loin de gâcher sa soirée.»

«Il vient voir les matchs de sa sœur depuis quelques années et demande toujours pourquoi c’est toujours elle en bas et lui dans les gradins. Aujourd’hui, c’est lui qui est en bas. C’est formidable», a lancé le père de Lucas la voix étouffée par l'émotion.

Le programme est maintenant offert dans les Laurentides, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région de Québec et à Montréal.