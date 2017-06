De vieux ennemis

L’Impact et le Toronto FC vont se revoir pour la première fois depuis la série finale de l’Association Est qui a permis aux Torontois d’atteindre la finale de la Coupe MLS, une défaite qui a fait mal chez l’Impact et que l’on veut faire oublier lors de la finale du Championnat canadien, qui s’amorce ce soir au Stade Saputo.

L’Impact l’avait emporté 3 à 2 lors du premier match au Stade olympique avant de perdre 5 à 2 en prolongation lors de la seconde rencontre, présentée au BMO Field.

«On se rappelle tous ce qui s’est passé en séries là-bas l’an passé, ç’a été crève-cœur, a admis le gardien Maxime Crépeau. Tous les gars se rappellent de ce match-là et du sentiment qu’on avait dans le vestiaire après le match.

«Il y a un sentiment de revanche, mais c’est aussi une rivalité, on sait comment ça se passe en ville quand on les affronte.»

Les meilleurs

Il y a une motivation additionnelle dans le camp de l’Impact puisqu’on ne détesterait pas ébranler les Torontois.

Ceux-ci pointent en tête du classement général de la Major League Soccer avec 32 points. Ils n’ont subi que deux revers en 16 rencontres dans le circuit Garber.

La troupe de Greg Vanney présente une attaque respectable avec 28 buts marqués alors que la défense se retrouve en troisième place de la Ligue avec 15 buts alloués.

Disons que le discours de Mauro Biello risque de ne pas être bien long avant que les joueurs sautent sur le gazon.

«On sait que c’est la meilleure équipe dans la Ligue, on joue en finale du Championnat canadien, alors parfois on n’a pas besoin de dire grand-chose», a concédé l’entraîneur-chef.

Chaude rivalité

La rivalité est très forte entre les deux équipes et ça ne date pas de l’automne dernier même si cet affrontement a galvanisé les partisans et les joueurs.

«La rivalité est très forte, surtout encore avec la fin de la saison passée, a reconnu Patrice Bernier. On a des souvenirs de l’an passé et on retourne en phase de mort subite dans une finale.»

Maxime Crépeau confirme que la motivation vient toute seule quand l’adversaire est le Toronto FC.

«Tu foules le terrain et tout est déjà en dedans de toi. Tu dois seulement bien gérer ton énergie.»

Se détester

Bernier et Crépeau ont eu l’occasion de croiser quelques-uns de leurs rivaux avec l’équipe canadienne, récemment.

«On n’a pas fait de pari, mais on s’est serré la main et on a eu un regard qui voulait tout dire. Là, on est chums, mais regarde bien dans une semaine», a expliqué Crépeau.

Le jeune gardien, qui sera partant ce soir, soutient que les jeunes sont conditionnés à ne pas aimer les formations torontoises.

«Depuis que je suis tout petit, j’ai grandi en jouant contre Toronto et en les détestant.

«C’est normal, c’est comme ça que ça se fait et eux aussi nous détestent. J’aime ça, il y a un grain de sel de plus. Tu n’as pas besoin de motivation pour un match comme ça, elle est déjà acquise.»

Une première

Chris Duvall, qui a été spectateur l’an passé après avoir été éliminé par l’Impact alors qu’il portait encore l’uniforme des Red Bulls, va goûter à la rivalité canadienne pour la première fois.

«J’en ai entendu parlé et je l’ai vue de loin, ça va être bien d’enfin y goûter.»

Il a vécu une autre rivalité avec New York City FC, mais rien qui se compare à celle qui s’est installée entre l’Impact et le Toronto FC.

«Il y a plus d’histoire derrière cette rivalité. À New York, c’est une rivalité qui est encore jeune et qui n’a que quelques matchs.»