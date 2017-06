Défaite crève-coeur pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a plié l’échine en trois manches de 6-7 (4), 6-3 et 6-4 devant le Bosniaque Damir Dzumhur, mercredi, dans un match de deuxième tour du tournoi Challenger de Blois, en France.

Toutefois, le détenteur du 231e rang de l’ATP et champion d’un événement de la même catégorie disputé à Lyon dimanche n’a pas à rougir de sa performance. Il a contraint le favori de la compétition et 94e joueur au monde à batailler pendant 2 h 28 min.

Auger-Aliassime a eu quelques chances de faire mal à son rival. Notamment, il a concédé un bris au septième jeu du set décisif au moment où il menait 40-15. Au jeu suivant, le représentant de la Belle Province a bousillé deux balles de bris.

Chaque joueur a commis huit doubles fautes, le vainqueur dominant 108-98 au chapitre des points gagnés. Son vis-à-vis a claqué six as et conservé un taux d’efficacité de 58 % sur ses premiers services. Dzumhur a réalisé six bris en 10 occasions et a concédé son service quatre fois.