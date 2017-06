Denis Shapovalov rend les armes

Le Canadien Denis Shapovalov a subi une défaite de 7-6 (4), 6-7 (4) et 7-5 contre le Tchèque Tomas Berdych, mercredi, dans un match de deuxième tour des Championnats Aegon à Londres.

Le représentant de l’unifolié et 193e joueur de l’ATP a livré une dure bataille de 2 h 15 min à la septième tête de série du tournoi et 14e raquette mondiale.

Ayant reçu plus tôt dans la journée une invitation pour le tableau principal de Wimbledon, Shapovalov a été victime du seul bris de l’affrontement sur le jeu décisif. Il a également commis six doubles fautes, son opposant ayant le dessus 9-8 pour le nombre d’as et 106-101 au chapitre des points gagnés.

Berdych a conservé un taux d’efficacité de 69 % sur ses premiers services, comparativement à 57 % pour son vis-à-vis de 18 ans.