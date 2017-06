Le marqueur le plus naturel de cette cuvée. Tippett lance de partout et trouve des moyens de marquer. L’ailier droit est le genre de joueur qui peut sembler invisible pendant une partie de la rencontre et soudainement marquer un gros but pour son équipe. Même si on lui reproche de prendre certaines présences de congé, il possède un instinct de marqueur qui ne s’apprend pas. On compare souvent son style de jeu avec celui de Phil Kessel, des Penguins de Pittsburgh. Un espoir à considérer dans le top-10.