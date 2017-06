Plus que quelques jours avant la première ronde du repêchage de la LNH, samedi, à Chicago. Maintenant que le compte à rebours est commencé, Le Journal vous propose tous les jours une liste des cinq meilleurs joueurs admissibles à la prochaine séance de sélection, par position. Aujourd’hui, les défenseurs et les gardiens de but.

Défenseurs

Miro Heiskanen Photo d'archives, Martin Chevalier HIFK (Finlande) 6 pi 1 po et 173 lb Statistiques 2016-2017: 37 PJ, 5 buts, 5 passes, 10 points Le défenseur finlandais a été considéré comme un espoir de première ronde tout au long de l’année et a réellement prouvé qu’il appartenait à l’élite de cette cuvée pendant le dernier Championnat mondial des moins de 18 ans, lors duquel il a récolté 12 points en sept parties. Patineur fluide, il prend rarement la mauvaise décision lorsque la rondelle est sur son bâton et il est, en plus, extrêmement efficace en mission défensive. Il ne possède peut-être pas le potentiel offensif de Cale Makar (texte ci-contre), mais il est sans contredit le défenseur le plus complet de cette cuvée et probablement le plus près de la LNH. Cale Makar Photo Agence QMI, MARK WEBSTER Bandits de Brooks (AJHL) 5 pi 11 po et 187 lb Statistiques 2016-2017 : 54 PJ, 24 buts, 51 passes, 75 points Un défenseur droitier, dont les aptitudes offensives n’ont rien à envier aux défenseurs de cette cuvée. Makar a complètement dominé l’Alberta Junior Hockey League (AJHL) la saison dernière, une ligue équivalente au junior AAA québécois. Il a choisi cette voie en raison de son désir de jouer dans la NCAA l’an prochain, à l’Université du Massachusetts. Makar est un choix risqué en raison du peu de visibilité qu’il a obtenu dans des matchs de son calibre, mais l’équipe qui le sélectionnera pourrait réaliser un coup de circuit. Allons-y même pour un grand chelem. Timothy Liljegren Photo courtoisie Rögle (Suède) 5 pi 11 et 188 lb Statistiques 2016-2017 : 19 PJ, 1 but, 4 passes, 5 points En début de saison, la question était de savoir qui de Nolan Patrick ou Timothy Liljegren terminerait l’année au premier rang des espoirs de la cuvée 2017. Un peu comme Patrick, Liljegren n’a pas connu l’année escomptée, mais sa chute a été considérablement plus importante. Aux prises avec une mononucléose en début de saison, le défenseur offensif n’a jamais réussi à se mettre en marche. Certains ont également exprimé des doutes sur son sens du jeu, qui n’était pas au même niveau que ses talents de patineur. Liljegren demeure tout de même un beau risque à prendre pour une équipe prête à être patiente. Juuso Valimaki Photo d'archives Americans de Tri-City (WHL) 6 pi 1 po et 211 lb Statistiques 2016-2017 : 60 PJ, 19 buts, 42 passes, 61 points Le défenseur finlandais a connu une saison de rêve pour un joueur à son année de repêchage, sur le plan offensif. Il bouge bien la rondelle et possède un lancer puissant de la ligne bleue, ce qui en fait une menace sur l’avantage numérique. Les recruteurs estiment qu’il doit continuer à travailler sur son jeu de pied, car il éprouve parfois des difficultés en pivotant. Néanmoins, il possède des habiletés offensives naturelles et ça, ça ne s’apprend pas. Urho Vaakanainen Photo d'archives, Martin Chevalier JYP (Finlande) 6 pi 1 po et 188 lb Statistiques 2016-2017 : 41 PJ, 2 buts, 4 passes, 6 points Un autre défenseur originaire de la Finlande qui devrait trouver preneur au premier tour, Vaakanainen n’a probablement pas les outils offensifs qu’ont les quatre autres arrières présents dans ce top 5. Toutefois, il pourrait être l’un des plus complets et c’est pourquoi on l’a comparé à Marc-Édouard Vlasic, des Sharks de San Jose. Vaakanainen est un patineur fluide, qui effectue une bonne première passe et qui est rarement pris hors position dans son territoire.

Gardiens de but

Jake Oettinger Photo d'archives, AFP

Terriers de l’Université de Boston (NCAA)

6 pi 4 po et 218 lb

Statistiques 2016-2017 : Fiche de 21-11-3, moyenne de 2,11 et pourcentage de 0,927

Rares sont les gardiens de 17 ans qui obtiennent le poste de partant dans un programme aussi prestigieux que celui de l’Université de Boston. Ce qui impressionne chez Oettinger, c’est le calme qu’il affiche pour un gardien de son âge. De plus, sa progression est tout à fait impressionnante puisqu’il n’occupe la position de gardien de but que depuis six ans ! À 11 ans, celui qui évoluait au poste de défenseur a décidé de tenter sa chance devant le filet et disons qu’il a bien fait. Il pourrait être choisi en première ronde, demain.

Michael Dipietro Photo d'archives, AFP

Spitfires de Windsor (OHL)

6 pi et 202 lb

Statistiques 2016-2017 : Fiche de 30-12-2, moyenne de 2,48 et pourcentage de 0,917

Dans une ère où les équipes cherchent des gardiens grands et gros, Michael DiPietro a défié les pronostics cette saison. Le gardien des Spitfires de Windsor avait été très bon lors du Match des meilleurs espoirs de la LCH, en janvier, et il a été spectaculaire lors de la Coupe Memorial, aidant son équipe à remporter le trophée devant ses partisans à Windsor. Petit ou grand, imposant ou pas, ce qu’on demande à un gardien, c’est d’arrêter les rondelles, et DiPietro l’a fait tout au long de la saison. Un choix possible de deuxième ronde.

Keith Petruzzelli Photo d'archives, AFP

Lumberjacks de Muskegon (USHL)

6 pi 5 po et 174 lb

Statistiques 2016-2017 : Fiche de 22-10-1, moyenne de 2,61 et pourcentage de 0,885

Une chose est sûre, c’est que, contrairement à Michael DiPietro, Keith Petruzzelli possède déjà la taille rêvée pour un gardien de but. On le décrit comme un gardien calme qui possède une arrogance intéressante chez un gardien de but. Certains recruteurs le comparent à Devan Dubnyk en raison de son intelligence et de sa façon de toujours être bien positionné. Selon les intervenants, il est le deuxième ou le troisième meilleur gardien de cette cuvée.

Ukko-Pekka Luukkonen Photo facebook

HPK U20 (Finlande)

6 pi 4 po et 197 lb

Statistiques 2016-2017 : 35 départs, moyenne de 1,78 et pourcentage de 0,917

En début de saison, Luukkonen était considéré comme le meilleur gardien de la cuvée 2017. Sans dire qu’il a connu une mauvaise saison, certains autres gardiens ont été plus convaincants. Il n’a pas non plus été assez convaincant lors du Championnat mondial des moins de 18 ans pour reprendre son trône, terminant la compétition avec une moyenne de 2,99 et un pourcentage d’efficacité de 0,899. Néanmoins, il possède le physique de l’emploi et a le potentiel de devenir un gardien partant dans le circuit Bettman.

Stuart Skinner Photo Agence QMI, David Bloom

Hurricanes de Lethbridge (WHL)

6 pi 4 po et 199 lb

Statistiques 2016-2017 : Fiche de 34-18-2, moyenne de 3,26 et pourcentage de 0,905