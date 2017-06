Erik Haula aboutirait à Las Vegas

Les Golden Knights de Las Vegas auraient sélectionné l’attaquant du Wild du Minnesota Erik Haula au repêchage d’expansion dont les résultats devaient être dévoilés mercredi soir.

D’ailleurs, la 31e équipe de la Ligue nationale aurait également conclu une entente de plusieurs saisons avec le joueur de 26 ans qui aurait pu profiter de son autonomie avec compensation le 1er juillet. De plus, selon le quotidien «Minneapolis Star Tribune», les Knights devraient obtenir l’espoir Alex Tuch et un choix de repêchage du Wild afin de permettre à celui-ci de conserver certains éléments-clés tels Eric Staal, Mathew Dumba et Marco Scandella.

La saison dernière, Haula a récolté 26 points, dont 15 buts, en 72 matchs. Le Wild a choisi le joueur de centre finlandais au septième tour de l’encan amateur de 2009.