BOUDREAULT, Michèle



À l’hôpital Général Juif de Montréal, le 12 juin 2017, à l’âge de 44 ans, est décédée Mme Michèle Boudreault, conjointe de M. Marc-André Charron.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils Alexandre (Maude) et Sébastien, sa mère Lucille Boudreau (feu Rolland Boudreault), ses beaux-parents Flavius Charron et Régine April, son frère Serge (Manon), sa belle-soeur José (Jean-François), ses neveux et nièces Stéfany, Carol-Ann, David, Simon et Félix ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle était copropriétaire de la compagnie Lave Plus Inc.Elle a été confiée au:180, RUE ST-PIERREST-CONSTANT, QCTél.: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 8 juillet de 9h30 à 14h. Les funérailles auront lieu à 14h en l’église St-Constant.