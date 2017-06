Gary Bettman réitère sa foi à l’égard des Coyotes et Hurricanes

LAS VEGAS | Tout va toujours pour le mieux en Arizona et en Caroline, foi de Gary Bettman. Le commissaire de la LNH a répété que ces deux marchés n’étaient pas en danger, tout en indiquant que le dossier de Québec n’a pas évolué cette année.



En marge du repêchage d’expansion des Golden Knights et de la remise annuelle des trophées décernés aux plus méritants de la LNH, les gouverneurs du circuit tenaient une assemblée comme ils le font à chaque année à cette période, à Las Vegas.

Au menu, la plupart des discussions ont porté sur les finances de la ligue.

Interrogé sur le dossier de Québec lors de son point de presse subséquent, Bettman n’a pas apporté d’éclairage nouveau, outre pour confirmer qu’à l’heure actuelle, la ligue ne montre aucun appétit pour une nouvelle expansion.

«Il n’y a aucun nouveau développement. Dans la dernière année, tous nos efforts ont été dirigés vers l’intégration des Golden Knights dans la ligue. Tout comme pour le dossier de Seattle, nous ne considérons pas une expansion dans le moment», a répondu le grand patron.

Auparavant, celui-ci avait tenu sensiblement le même discours concernant Seattle, où tout indique que la ville ira de l’avant pour rénover le désuet KeyArena, qui pourrait potentiellement accueillir un jour une franchise de la LNH.

«J’ai discuté avec les gouverneurs de ce dossier parce qu’il suscite beaucoup d’attention des médias. Mais à ce moment-ci, personne n’a exprimé l’intérêt d’aller de l’avant avec une autre vague d’expansion. Je pense qu’ils sont encore loin d’en arriver à une première pelletée de terre», a-t-il dit.

Pas d’échéancier

Il y a longtemps toutefois que les fervents du retour des Nordiques envisagent davantage le scénario du déménagement d’une équipe en difficulté que d’une expansion. À cet effet, Bettman a de nouveau joué la carte de la confiance absolue envers les marchés de l’Arizona et de la Caroline.

«Comme nous l’avons répété à maintes reprises dans le cas des Hurricanes, il n’y a aucune urgence. Peter Karmanos considère toujours le fait d’amener de nouveaux partenaires ou d’évaluer d’autres options, mais il n’y a rien de nouveau à rapporter», a dit le commissaire.

Peu de temps auparavant, le Journal a croisé Karmanos dans un couloir à sa sortie de réunion. Souriant et décontracté, le propriétaire des Hurricanes a toutefois décliné à répétition nos demandes d’entrevues.

Propriétaire unique

Concernant le dossier des Coyotes, qui ont depuis peu un propriétaire unique en Andrew Barroway, Bettman a fait preuve du même inébranlable optimisme que par le passé.

Même si Barroway demeure muet sur sa vision à long terme et que les Coyotes n’auront plus de domicile au terme de la prochaine saison...

«La direction de l’organisation a simplement été consolidée, ce qui s’avère une bonne chose. Parfois, les groupes de propriétaires ne performent pas de manière aussi efficace qu’un propriétaire unique. Nous croyons qu’ultimement, cette franchise sera plus forte avec un nouvel aréna dans la région de Phoenix. Un match de hockey dure 60 minutes et le compte à rebours n’est pas lancé.»