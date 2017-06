Injustice envers Pete Rose

Les bonzes du baseball majeur ont rendu une décision négative quant à l’appel de la suspension à vie de Pete Rose.

Récapitulons un peu.

À l’époque où il jouait à Montréal dans l’uniforme des Reds de Cincinnati, l’homme d’affaires et recruteur des Expos Stan Deneka, était propriétaire de chevaux de course et un bon ami de Pete Rose, tout comme le coloré journaliste Guy Émond.

Occasionnellement, il assistait avec eux aux programmes de courses à l’hippodrome de Blue Bonnets. Il n’était pas différent de plusieurs autres athlètes professionnels qui aimaient les courses de chevaux.

En 1988, Pete Rose avait été suspendu pour 30 matchs par le président de la Ligue nationale, A. Bartlett Giamatti, pour avoir bousculé l’arbitre Dave Pallone. Cette suspension est la plus sévère dans l’histoire du baseball imposée à un gérant pour un tel incident survenu pendant le déroulement d’un match.

Dans une cour de justice, il est plutôt rare qu’un accusé soit jugé par le même juge dans une autre procédure judiciaire. Le comble du malheur pour Pete Rose fut la nomination, par les propriétaires du baseball, d’A. Bartlett Giamatti à la succession de Peter Ueberroth au poste de commissaire.

Suspension à vie

C’est le même homme qui auparavant, avait infligé, à Pete Rose la plus cinglante suspension à un gérant dans l’histoire du baseball pour un incident sur un terrain de baseball.

Les chances que Pete Rose ne soit pas suspendu pour avoir supposément parié sur des matchs de baseball étaient aussi fortes que celles de voir un jour un Québécois devenir gérant des Expos.

Le règlement du baseball est très clair concernant les paris sur un match de baseball. C’est une suspension à vie avec le droit d’appel après un an. Pete Rose a été suspendu à vie.

Est-ce logique et juste envers Rose? Aucunement.

Le baseball majeur a invité Pete Rose au match des étoiles lorsqu’il a été élu parmi les 100 plus grands joueurs de l’histoire du baseball. Il a été intronisé au Temple de la renommée des Reds. Ces derniers ont érigé une statue de Pete afin de souligner ses exploits et son impact sur le baseball à Cincinnati. Les Phillies vont l’admettre à leur tour dans le fameux cercle des grands joueurs de l’histoire de leur formation.

Messieurs les dirigeants du baseball, il est temps de voir Pete Rose à Cooperstown et non pas devant une boutique de sports à Las Vegas en train de signer des autographes.

Bonsoir, elle est partie !

La saison 1998 fut très excitante à décrire pour Jacques Doucet, Denis Casavant et Alain «le Baron rouge» Chantelois. Mark McGuire et Sammy Sosa se livraient toute une bataille dans la course vers les marques de Roger Maris et Babe Ruth pour le plus grand nombre de coups de circuit dans une saison.

Le trio actuel de Gary Sanchez et Aaron Judge, des Yankees, et Cody Bellinger, des Dodgers, a généré une passion pour la longue balle auprès des amateurs de baseball. Depuis que Barry Bonds était à la chasse du record de Mark McGuire pour le record des circuits dans une saison, c’est la première fois que je me réveille avec autant d’intérêt pour suivre leurs exploits.