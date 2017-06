Le Conseil québécois du théâtre veut beaucoup plus que 4 millions $

Les 4 millions $ octroyés au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) par le ministre de la Culture des Communications, Luc Fortin, ne font pas la joie du Conseil québécois du théâtre (CQT) qui réclame toujours 40 millions $ pour le secteur des arts et des lettres.

Selon le CQT, cette somme est nécessaire afin que le milieu artistique soit «soutenu pleinement dans ses activités». Les nouveaux crédits dégagés par le gouvernement provincial «ne constituent pas une réponse à la hauteur de la fragilité du secteur des arts et des lettres».

«Cela fait quinze ans que le milieu attend un investissement majeur dans les programmes du CALQ dédiés à la création, la production et la diffusion. Ces 4 M$ octroyés aux artistes et aux organismes sur l’ensemble du territoire québécois ne sont qu’une basse manœuvre politicienne destinée à gagner du temps à l’approche des élections», ont laissé savoir Brigitte Haentjens et David Lavoie, coprésidents du CQT, dans un communiqué.

À cet effet, le CQT espère pouvoir rencontrer bientôt le ministre Luc Fortin.