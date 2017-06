Le retour de l’enfant terrible

Le passage de trois saisons de Duron Carter avec les Alouettes a marqué les joueurs et les entraineurs, mais de la mauvaise façon. Toutefois, l’heure ne sera pas à la revanche lorsque le receveur se retrouvera sur le terrain du Stade Percival-Molson.

Sa tête n’a pas été mise à prix dans le vestiaire de la formation montréalaise non plus. Au contraire, il existe une certaine indifférence quand il est question de Carter malgré qu’il ait placé les Alouettes dans le pétrin à plus d’une reprise tout en faisant montre d’égocentrisme.

«Il faudra éviter d’écoper des punitions stupides et de faire preuve d’égoïsme, a souligné le secondeur Kyries Hebert. On devra faire notre travail avec la même intensité et la même rapidité que d’habitude, mais sans dépasser les limites.

«Pour ce qui est de Duron, il est un de mes bons amis et il a toujours accepté de me donner un coup de main lors de mes événements de charité. Sur le terrain, il a un talent spécial.»

Il n’a pas tort. Le fils de l’ancienne vedette de la NFL Cris Carter a amassé au moins 900 verges de gains aériens à chacune de ses trois campagnes dans l’uniforme montréalais. Et ce, malgré le jeu de chaise musicale qui se déroulait chez les quarts des Alouettes.

Pas de stratégie spéciale

Les demis défensifs des Alouettes auront un beau défi en se mesurant à Carter qui est capable de les faire mal paraitre avec sa rapidité et ses habiletés athlétiques. Par contre, pour le coordonnateur Noel Thorpe, pas question de bâtir sa stratégie uniquement en fonction de l’Américain.

«Si on le faisait pour chaque joueur étoile de la LCF, on serait dans le trouble, a souligné Thorpe. On n’a rien prévu de spécial dans notre plan pour Carter sauf de vouloir l’arrêter et il ne faut pas oublier les autres receveurs des Riders comme (Naaman) Roosevelt ou (Bakari) Grant qui sont aussi talentueux.

«On respecte Duron et on sait ce qu’il peut faire sur un terrain de football. Nos joueurs sont familiers avec ses habitudes, car la plupart l’ont affronté à plusieurs reprises durant les entrainements.»

En plus d’être capable de faire mal à l’adversaire avec son talent, Carter est aussi en mesure d’allumer des feux avec ses paroles. Les joueurs des Alouettes savent qu’ils devront éviter d’embarquer dans son manège.

«La discipline sera importante, mais elle l’est à tous les matchs, a ajouté Thorpe. Pour ce qui est des paroles de Duron, on est habitués à ce qu’il peut dire pour nous déconcentrer.»