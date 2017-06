Les Golden Knights prennent forme

LAS VEGAS | L’identité des joueurs des Golden Knights de Vegas est désormais connue et quelques constats se dégagent à la suite du repêchage d’expansion. L’équipe sera relativement jeune, misera sur une panoplie de choix au repêchage et... ça jasera amplement en français dans le vestiaire.

En effet, en plus d’avoir jeté leur dévolu sur 3 gardiens, 11 défenseurs et 16 attaquants, les Golden Knights ont aussi acquis quelques espoirs et plus de 10 choix aux repêchages de 2017 à 2020.

Au repêchage amateur à Chicago, ils bénéficieront non seulement de leur sélection originale (au 6e rang), mais des choix de premier tour des Jets de Winnipeg, des Islanders de New York et des Blue Jackets de Columbus.

Pour ce qui est du fait francophone, les Golden Knights ont fait confiance à cinq Québécois en Marc-André Fleury, Jonathan Marchessault, David Perron, William Carrier et Jean-François Bérubé. Le Franco-Ontarien Marc Méthot et le Français Pierre-Édouard Bellemare ont aussi fait partie des sélections des Golden Knights. Reste à voir si tout ce beau monde sera de la formation finale, puisque bien des tractations ont toujours lieu en coulisses.

Fleury heureux

Présent sur place, celui qui était dans l’organisation des Penguins depuis 2003, le gardien Marc-André Fleury, a reçu, et de loin, les applaudissements les plus nourris de la soirée au T-Mobile Arena.

«Ça m’a surpris, c’était fou! C’était le temps de tourner la page. Après toutes ces années avec les Penguins, je suis reconnaissant de recevoir une autre opportunité ici», a lancé Fleury après coup.

«Je ne sais pas si on doit me considérer comme le visage de cette franchise. Je veux juste venir ici, profiter du support du public et jouer au hockey», a-t-il continué.

Pour sa part, joint au bout du fil, William Carrier se sentait aussi choyé de faire partie des plans des Golden Knights.

«J’ai connu une bonne saison. J’ai été en mesure de faire ma place à Buffalo. Ce sera une autre belle occasion là-bas. Un tout nouveau groupe de gars se formera là-bas, ça va être spécial. On aura une équipe qui pourrait participer aux séries dès cette année et qui pourrait, dans un avenir rapproché, être une prétendante à la coupe Stanley», a-t-il réagi.

Il a été impossible d’obtenir les commentaires des autres joueurs francophones élus.

Emelin choisi

Du côté du Canadien, la rumeur qui circulait s’est confirmée alors que Vegas a opté pour le défenseur russe Alexeï Emelin. Le vétéran de 31 ans a disputé les six dernières saisons à Montréal, où il a obtenu 72 points en 380 matchs pimentés de 323 minutes de pénalité.

Il sera intéressant de voir quelle sera la stratégie du directeur général Marc Bergevin pour regarnir les effectifs à la ligne bleue après les départs récents des Emelin, Nathan Beaulieu et Mikhaïl Sergachev.

Emelin en sera à la dernière saison d’un contrat qui lui rapportera 4,1 millions $, donc il n’est pas impossible qu’il ne fasse que passer à Las Vegas. Il est à noter que c’est lui qui a dominé au chapitre des mises en échec chez le Canadien lors de ses six saisons avec l’équipe.

Quatre joueurs sur place

Parmi les 30 joueurs sélectionnés par les Golden Knights, quatre étaient sur place pour enfiler le chandail et livrer leurs impressions, soit Fleury (Penguins), Brayden McNabb (Kings), Jason Garrison (Lightning) et Deryk Engelland (Flames), un résident de Las Vegas depuis 12 ans.

«Je pense que nous serons réellement compétitifs, sans compter tous nos choix au repêchage. Ça donne confiance de voir que l’organisation travaille à la fois en fonction du présent et du futur», a réagi Garrison.