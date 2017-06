L’Office national de la bien-pensance

C’est comme ça qu’on fonctionne à l’ONF: si les Autochtones représentent 4 % de la population, ils doivent représenter 4 % des employés, sinon, c’est une iniquité horrible? (Personnellement, ce qui me surprend le plus, c’est d’apprendre qu’il y a en ce moment 400 personnes qui travaillent à temps plein à l’Office national du film, mais bon...)

On va aussi «adopter des protocoles autochtones pour le traitement du contenu et des sujets autochtones». Un protocole autochtone, qu’est-ce que ça mange en hiver? Ça signifie que seuls les Autochtones vont pouvoir parler des Autochtones? Et après, on aura des protocoles féminins/racisés/transgenres pour le traitement du contenu et des sujets féminins/racisés/transgenres?