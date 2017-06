Nate Diaz, le rival de Conor McGregor, poursuivi pour plus de 1 M$

Nate Diaz, le seul combattant à avoir vaincu Conor McGregor dans l'Octogone, est poursuivi par son ancienne firme de représentation pour plus de 1 M$ sous prétexte qu'il n'a pas respecté son contrat, mais aussi pour fraude.

Selon Ballenge Group, Diaz n'a pas payé la firme pour des services reçus dans le cadre de l'UFC 196 et l'UFC 202, soit ces deux combats contre l'Irlandais et vedette mondiale, Conor McGregor.

La poursuite, déposée à Dallas mardi, souligne que Diaz a mis abruptement fin à son contrat avec Ballenge Group en juillet 2016, lorsque son contrat pour l'UFC 202 en août de cette même année avait été signé.

De plus, l'agence a représenté Diaz pour ses combats contre Michael Johnson et Rafael Dos Anjos, mais encore une fois, le pugiliste de Stockton n'aurait pas réglé la facture, selon les documents déposés en cour et les informations confirmées par MMAfighting.com.

«Mes clients ont fait leur travail, ce que Nate Diaz leur avait demandé de faire. Il leur en doit une», détermine l'avocat de la poursuite, Jason H. Friedman.

À l'UFC 202, Diaz a touché 2 M$ (salaire de base) et pour l'UFC 196, 500 000$. Ces deux combats étaient les plus lucratifs de l'histoire de l'entreprise.

Friedman a confirmé que Ballengee réclame plus de 1 M$ au combattant.

Une autre athlète de l'UFC, Leslie Smith, ainsi que l'avocat Sam Awad, sont aussi inclus dans la poursuite. Ballenge croit que Diaz et Awad ont convaincu Smith de mettre fin à son contrat avec la même agence sans les payer.

Le porte-parole de Diaz, Zach Rosenfield, a refusé de commenter la situation.