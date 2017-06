Parmi l’élite mondiale à 22 ans

Mais Stéphanie Roy ne finit pas septième. Au début du mois, elle a remporté les grands honneurs au Ironman 70.3 de Raleigh. Plus tôt au printemps, au Ironman 70.3 de Porto Rico, elle s’est frayé un chemin jusqu’à la deuxième marche du podium à travers les vedettes du circuit, dont la Canadienne Alicia Kaye et la Danoise Helle Frederiksen.

«À l’école primaire, je jouais au soccer et j’aimais courir. En plus, je nageais, parce que ma mère trouvait ça important que j’apprenne à bien nager», raconte Stéphanie.

Disciplinée, elle n’y voit pas de grands sacrifices. Depuis qu’elle reste à Trois-Rivières, entraînée par Pascal Dufresne, elle se sent en confiance et bien entourée avec la «gang du garage».

Cette année, Stéphanie travaille sur ses faiblesses d’arrache-pied, passant plus de 12 heures par semaine en piscine et enchaînant les routines de musculation pour développer sa puissance. Cela ne vient pas à bout de la motivation de la coureuse.

«Mon entraîneur me donne de courtes sorties de course comme bonbon, après une séance difficile. Il sait que c’est ce que je préfère», dit celle qui a bouclé le demi-marathon qui clôt le 70.3 en 1 h 21 min 24 s à Porto Rico.

«L’an dernier, j’y allais pour l’expérience. Cette année, j’aimerais me placer dans le top 5, et peut-être même le podium, si j’ai une très bonne course», dit la jeune athlète, heureuse de compétitionner chez elle.

Celle qui boude les montres et autres gadgets en compétition se fiera à ses sensations pendant sa course.

«Si j’avais vu mes laps à Raleigh, je me serais probablement forcée à ralentir... et je n’aurais jamais gagné», pense Stéphanie.

«Je suis endurante et je résiste à la chaleur. Je serais une bonne candidate pour Kona, selon mon entraîneur, dit Stéphanie. Mais on n’est pas pressé, et on a le temps.