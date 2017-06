Pêcher en endurant les moustiques

Les amateurs de pêche qui se sont rendus en forêt depuis le début de la saison ont pu constater que nous vivons présentement une période intensive pour les attaques de moustiques. Si on ne peut pas les éviter, on peut au moins diminuer les conséquences de leur présence indésirable.

Le printemps très pluvieux que nous avons connu a permis aux larves de moustiques qui dormaient depuis 3, 4 ou 5 ans de se réveiller. Il faut savoir que ces dernières peuvent vivre sans eau durant toutes ces années. L’arrivée des chauds rayons du soleil leur a permis d’éclore.

«Il y a deux volets pour un système de protection adéquat contre les moustiques, mentionne le spécialiste du magasin Latulippe Mathieu Marjollet. Les gens doivent faire attention au choix de leurs vêtements et utiliser les différents répulsifs pour bien protéger les parties du corps qui seront exposées aux moustiques.»

Pour les vêtements, le spécialiste conseille de porter des couleurs pâles comme le gris ou le beige ou, encore mieux, des couleurs qui peuvent se confondre au milieu naturel comme le brun ou le vert. Le bleu est à proscrire parce qu’il agit comme un aimant à moustiques. Il insiste aussi sur le fait que les vêtements doivent être à manches longues, légers et capables de respirer. Il déconseille grandement les bermudas et autres vêtements du genre.

LES RÉPULSIFS

Il existe plusieurs produits sur le marché. Le premier élément à vérifier, c’est la concentration en DEET dans les produits que vous désirez utiliser.

«Au Canada, la réglementation veut que pour les enfants, on peut utiliser des produits avec un maximum de 5 % de DEET alors que pour les adultes le maximum est de 30 %, affirme Marjollet. Les produits en crème auront une plus longue durée. En les utilisant, il est recommandé de les appliquer avec le dos de la main afin de ne pas contaminer la nourriture ou les appâts de pêche. Les produits en aérosol seront plus polyvalents parce que vous pouvez en appliquer sur les vêtements, chapeau ou autres articles que vous portez.»

Pour ce qui est des produits naturels, l’expert rappelle que pour qu’ils soient vraiment efficaces, il faut d’abord utiliser des produits pour éliminer les odeurs corporelles comme du savon sans odeur.

CHAMPIONNAT DE PÊCHE À LA MOUCHE

Du 11 au 13 août prochains, la forêt Montmorency, située dans la réserve faunique des Laurentides, sera l’hôte du Championnat de pêche à la mouche, une première dans l’est du Québec. Au total, 24 compétiteurs participeront aux épreuves en rivière et en lac. Le pointage de la compétition sera admissible au niveau national et sanctionné par le président de Fly Fishing Canada, Jim Iredale. Pour tout savoir: info@fosse15.com.

BAR RAYÉ

La saison de pêche du bar rayé dans la Baie-des-Chaleurs est ouverte. Jusqu’au 31 octobre prochain, vous pouvez tenter votre chance de capturer ce fier combattant. La limite quotidienne a été portée de 1 à 2 bars pour la présente saison. Vous devez vous conformer à certaines modalités pour la pêche de cette espèce. Vous pourrez les découvrir en vous rendant sur le site www.mffp.gouv.qc.ca, sous l’onglet la faune.