Plus ça groove, plus nous sommes heureux !

Le Festival international de jazz de Montréal approche à grands pas, et, dans la multitude de concerts, voici une de nos découvertes. Par des amis bien intentionnés, nous avons suivi la piste du jeune claviériste et organiste français : Laurent Coulondre. Sur la scène extérieure du Casino (gratuit), les 4 et 5 juillet, celui qui fut nommé Révélation aux dernières Victoires de la musique a plus d’une « touche dans son sac ».

Quatre batteurs et un clavier



Pour son premier passage à Montréal, il présentera Gravity Zéro, nouveauté toute tendance qui réunit des as de la batterie, dont le batteur André Ceccarelli. Comme nous le mentionnons dans le titre, si vous aimez le groove, les éléments percussifs, l’univers de Puppy et l’orgue qui va du légendaire Larry Young

au trépidant Eddy Louiss,

il est certain que votre soirée est assurée. Le vieux routier, je parle du chroniqueur a reconnu des influences notables, ne boudons pas notre plaisir avec un jeune homme qui fait très certainement partie, de ceux et celles qu’il faudra surveiller. Parfois déroutant, avec un hommage aux ainés, Gravity Zero s’affirme un puissant banc d’essai.

À vous de juger, et, nous allons certainement nous croiser, un de ces soirs.