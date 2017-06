Stade Saputo : les bancs des joueurs réaménagés

L’Impact de Montréal a annoncé mercredi matin que les bancs des joueurs situés à proximité de la surface de jeu du Stade Saputo avaient été réaménagés.

Ainsi, les sièges des joueurs sont maintenant plus hauts. Le plancher est désormais en bois et non plus en béton, et sera recouvert de gazon artificiel pour réduire les risques de blessure dans le cas d’une chute à cet endroit. Les deux abris ont aussi été modifiés, les intempéries ayant détérioré les structures depuis déjà 10 ans.

Cette décision a été prise en raison de l’incident ayant impliqué le capitaine du Bleu-Blanc-Noir, Patrice Bernier, dans les derniers instants du match contre les Red Bulls de New York, le 3 juin. Le Québécois avait été heurté par Sacha Kljestan pour ensuite chuter lourdement dans la fosse du banc de son équipe. Malgré le choc important, le vétéran n’avait pas subi de blessure.

La troupe de l’entraîneur-chef Mauro Biello avait rendez-vous avec le Toronto FC en soirée, dans le cadre du duel-aller de la finale du Championnat canadien.