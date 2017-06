Un match comme les autres pour Darian Durant

Lorsqu’il a quitté l’organisation des Roughriders de la Saskatchewan pour celle des Alouettes de Montréal, le quart Darian Durant ne se doutait pas qu’il devrait affronter ses anciens coéquipiers dès son premier match dans son nouvel uniforme.

C’est pourtant ce qui arrivera ce soir alors que les Montréalais accueilleront les Roughriders au Stade Pervical-Molson à l’occasion de leur partie inaugurale. Malgré les émotions qui pourraient l’habiter quelques minutes avant de sauter sur le terrain, Durant soutient que ce sera une rencontre comme les autres.

«C’est simplement un match où on aura l’opportunité de démarrer la saison sur le bon pied, a souligné Darian Durant lors d’une mêlée de presse hier. Le plus important est de remporter la victoire et l’identité de l’adversaire n’est pas une priorité pour moi.

«Pour moi, c’est un nouveau départ et je me suis donné la mission de ramener les partisans au stade afin qu’ils nous appuient chaque semaine.»

Pendant le minicamp en Floride et le camp d’entrainement, le vétéran de 34 ans a rapidement démontré qu’il était un rassembleur. Il a également travaillé d’arrache-pied pour se familiariser avec ses nouveaux receveurs et renouer avec le cahier de jeux de l’entraineur-chef Jacques Chapdelaine.

S’il est en mesure d’éviter l’infirmerie cette année, Durant pourrait être l’une des belles prises du directeur-général Kavis Reed depuis son entrée en poste. Par contre, celui-ci doit se croiser les doigts, car l’Américain n’a pas disputé une saison complète depuis 2010.

Contre Glenn

Le hasard fait parfois drôlement les choses. Non seulement Durant affronte son ancienne équipe, mais il le fera contre celui qui occupait le poste de quart partant chez les Alouettes la saison dernière.

C’est Kevin Glenn qui sera aux commandes de l’attaque des Roughriders. Dans le cas du vétéran et de Durant, les défensives de chaque formation connaissent bien leurs habitudes respectives dans la pochette protectrice.

«Il a joué deux ans à Montréal, mais je l’ai affronté à plusieurs reprises pendant sa carrière dans la LCF, a indiqué le coordonnateur Noel Thorpe. Kevin est un quart qui distribue bien le ballon et il est capable d’éviter la pression avec ses jambes.»

Deux saisons à faire oublier

Les Alouettes sauteront sur le terrain ce soir avec l’intention de faire oublier les deux dernières saisons où ils n’ont pas participé aux éliminatoires. Ils tenteront surtout de retrouver leurs lettres de noblesse qui sont disparues depuis les départs de l’entraineur Marc Trestman et du quart Anthony Calvillo.

Et ça commence avec l’affrontement contre la Saskatchewan. L’entraineur-chef ne veut surtout pas que ses joueurs se mettent à se compliquer la vie.

«On veut simplement contrôler ce qu’on fait et d’exécuter le plan de match, a souligné Jacques Chapdelaine. Que ce soit nous ou les Riders, la majorité des joueurs disputeront quatre quarts pour la première fois de la saison.»

Le joueur de ligne défensive Ray Drew, le secondeur Anthony Sarao et le quart Matt Shiltz ne seront pas en uniforme pour la première rencontre de la saison régulière. Pas vraiment de surprises à ce niveau.