Un stormtrooper de Star Wars tente de s’imposer comme YouTubeur au Québec!

Les festivités entourant le 40e anniversaire de Star Wars se poursuivent chez Jef & Kim, sûrement les plus grands fans de la saga au Québec.



Le duo derrière L’Univers de Jef & Kim dévoilait hier #Stormy, un court-métrage à la prémisse quand même originale: un soldat de l’Empire se rebelle... puis devient YouTubeur.



Vous l’aurez deviné, Jef & Kim ont recruté plusieurs personnalités locales pour ce projet particulier.



Après tout, pourquoi risquer de se faire tuer en aidant Han Solo et compagnie quand on peut «chiller» avec Phil Roy, Steelorse ou Cam Grande Brune à la place?



Que les clics soient avec vous.