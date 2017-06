Un troisième enfant pour Kim Kardashian et Kanye West?

Le site web américain TMZ a confirmé que le couple a engagé une mère porteuse pour cette troisième grossesse.

Kim Kardashian a souvent exprimé son désir d’agrandir sa famille. La mère de North et Saint a toutefois eu deux grossesses à risque, puisqu’elle souffre de placenta accreta, une anomalie du positionnement du placenta sur l’utérus. C’est pour cette raison que le couple aura cette fois recours à une mère porteuse.

Selon TMZ, celle qui accouchera de l’enfant de la vedette américaine sera payée 45 000 $ US. Elle obtiendra 5000 $ US par enfant supplémentaire s’il s’agit d’une grossesse multiple et 4000 $ US si jamais ses organes reproductifs sont endommagés après terme. L’agence avec laquelle Kim et Kanye font affaire touchera 68 850 $ US pour remplir le mandat.

Celle qui portera l’enfant du couple ne pourra toucher à de la litière pour chat, consommer du poisson cru, prendre plus d’un café par jour, fumer, aller au spa ou faire quelque autre activité qui pourrait nuire au fœtus.

Les représentants de Kim Kardashian et Kanye West n’ont toujours pas confirmé ou infirmé la nouvelle.

