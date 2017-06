Lors de la demi-finale contre les Whitecaps de Vancouver, les Canadiens étaient nombreux parmi les partants chez l’Impact. Ce soir, Mauro Biello aura de la difficulté à aligner les trois Canadiens réglementaires comme partants.

Ça sera un vrai casse-tête pour l’entraîneur-chef montréalais.

Il comptera sur Maxime Crépeau et Patrice Bernier, mais l’identité du troisième partant obligatoire est encore floue.

«Anthony Jackson-Hamel a la gastro, il se sentait mieux ce matin [hier], mais on va voir comment il se sent après avoir couru en après-midi.

«Ballou [Tabla] a joué sans contact lundi, mais il n’est pas à 100 % alors je pense qu’on va voir aujourd’hui [hier] après l’entraînement s’il est disponible», a résumé Biello.

Des blessés

L’entraîneur-chef ne pourra pas non plus compter sur Louis Béland-Goyette (genou) et David Choinière (cheville) sont tous deux blessés.

«L’autre Canadien disponible pour moi sera Wandrille Lefèvre», a noté Biello.

Il n’a toutefois pas été question de Shamit Shome, qui est lui aussi Canadien.

Disons que la situation complique la vie de Biello, qui va devoir jongler avec son alignement pour respecter la règle imposée par Soccer Canada.

Enseignements

Le Toronto FC trône au sommet de la MLS et les joueurs de l’Impact savent qu’ils en auront plein les bras.

«C’est une équipe très complète. Ils sont solides défensivement et accordent peu de buts, leur attaque est bien sûr très talentueuse avec Jozy [Altidore] et [Sebastian] Giovinco.

«Nous allons devoir offrir notre meilleur effort et comprendre comment se dessine le match», a résumé Chris Duvall.

Patrice Bernier a pour sa part rappelé les enseignements de la finale de l’Est, qui a glissé entre les doigts de l’Impact lors du match retour, à Toronto.

«Il ne faut pas tomber endormi pendant cinq minutes avec une avance de 3 à 0. On avait bien commencé, on avait le vent dans les voiles, peut-être qu’on s’est un peu assis.

«Il faut mettre le match hors de portée pour avoir un avantage au pointage en arrivant à Toronto. Lors du deuxième, on a pris une leçon sur les coups de pied arrêtés.»