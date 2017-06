Une semaine excitante

Alors que certains joueurs regarderont le repêchage d’expansion en se rongeant les ongles, ce sera tout le contraire pour Mark Barberio. S’il n’était pas aussi sérieux à l’entraînement, il s’assoirait probablement devant son téléviseur avec un sac de chips ou de popcorn.

«Je suis un amateur de hockey, alors c’est certain que je vais regarder ça avec intérêt. Les prochains jours et les prochaines semaines seront excitants. C’est la première fois en près de 20 ans qu’on pourra assister à un repêchage d’expansion», a-t-il déclaré, en entrevue au Journal de Montréal.

Si le Montréalais prendra place dans son salon avec autant de désinvolture, ce n’est pas qu’il souhaite quitter le Colorado.

«C’est parce que je n’ai aucun contrôle là-dessus. Et peu importe ce qui arrivera, ce sera positif pour moi, a assuré le défenseur. Si les Golden Knights me choisissent, c’est qu’ils veulent de moi. Sinon, je retournerai au Colorado, là où ma situation est excellente.»

Véritable chance

En effet, l’athlète de 27 ans n’a jamais été aussi heureux depuis ses débuts dans le hockey professionnel qu’il ne l’a été depuis son acquisition, via le ballottage, par l’Avalanche le 2 février.

En 34 matchs avec cette formation, il a récolté deux buts et neuf mentions d’assistance, passant en moyenne 20 min 39 s sur la glace. Jamais au cours des trois saisons précédentes, que ce soit avec le Canadien ou le Lightning, il n’avait fait mieux que 16 min 46 s.

«J’ai obtenu du temps de jeu en supériorité numérique et pendant les 15 derniers matchs de la saison, alors que (Nikita) Zadorov était blessé. On m’a placé sur le premier duo de défenseurs en compagnie d’Erik Johnson. Ce gars-là est un cheval. Il fait tout sur la glace. C’est facile de jouer avec lui», a-t-il raconté.

«En terme d’utilisation constante, c’est probablement la meilleure chance qu’on m’a donnée, a-t-il ajouté. J’en avais eu une similaire avec le Canadien en raison des nombreuses blessures en 2015-2016, mais j’avais moi-même subi une commotion. Le timing n’avait pas été très bon.»

Difficile de faire pire

Sauf qu’il y a parfois un prix à payer pour obtenir cette véritable chance. Dans le cas de Barberio, il aura été de s’aligner avec la pire formation – et de loin – du circuit Bettman. Avec seulement 48 points, l’Avalanche a conclu sa saison au dernier rang de la LNH, à 21 points des Canucks de Vancouver et de la 29e position.

«Ça va être difficile de faire pire. On a tellement eu de misère», a-t-il lancé.

Bien qu’il n’ait passé que le tiers de la saison dans les Rocheuses, Barberio soutient avoir déjà découvert quelques joyaux.

«À la fin de la saison, quelques jeunes sont entrés dans la formation. Des gars comme Tyson Jost, qui me fait penser à Jonathan Drouin en raison de ses mains, de son coup de patin et de son style, J.T. Compher et Anton Lindholm ont été impressionnants.»

D’ailleurs, le défenseur, à qui il reste une saison à son contrat, soutient que Joe Sakic et les autres membres de la direction ont entrepris un virage jeunesse. Ce qui explique le rachat du contrat de François Beauchemin.

«Ce virage a commencé avec l’échange de Jarome Iginla, a-t-il rappelé. N’empêche que le rachat du contrat de François m’a surpris. Je pensais qu’il avait encore au moins une bonne saison en lui. Il faut dire que le repêchage d’expansion a changé les plans de bien des équipes.»