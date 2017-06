[VIDÉO] La fille de Dave Grohl rock autant que son père

La relève de Dave Grohl est maintenant assurée.

Sa fille, Harper Grohl, 8 ans, qui joue de la batterie depuis, semble-t-il, quelques semaines seulement, a prouvé qu’elle rock autant que son père.

En plein concert des Foo Fighters au Secret Solstice, un festival de Reykjavik en Islande, son paternel l’a invitée sur scène l’instant d’une chanson.

«Il y a deux semaines, ma fille m'a dit: “Papa, je veux apprendre la batterie”. J'ai dit: “Oui, tu veux que je t'apprenne?". Elle a dit "oui". Alors je lui ai répondu: “Ça te dirait de jouer sur une scène devant 20 000 personnes en Islande?” Elle a dit oui», a raconté le chanteur des Foo Fighters et ex-batteur de Nirvana.

La petite Harper est ensuite montée sur scène et a entamé la chanson We Will Rock You de Queen avec le groupe de son père!

La pomme n’est visiblement pas tombée loin de l’arbre!