[VIDÉO] Voici les partisans «motivés» des Bills de Buffalo

Le site web Barstool Sports a publié mardi un documentaire dans lequel on y présente les partisans les plus motivés de la NFL, ceux des Bills de Buffalo.



Ceux qui se font communément appeler la «Bills Mafia» ont souvent fait fureur sur le web pour leurs débauches légendaires avant les parties de football.



Dans le documentaire, on peut entre autres y voir Ken «Pinto Ron» Johnson, un partisan des Bills qui n’a pas manqué un seul match de son équipe favorite depuis 1994.



Avant chaque match, une tradition veut d’ailleurs que l’homme soit aspergé de ketchup et de moutarde.



On peut aussi en apprendre davantage sur les frères Hayes, qui sont reconnus dans la Bills Mafia comme étant ceux qui ont lancé un jouet sexuel sur le terrain à l'automnne 2017, lors d’un match face aux Patriots.

Sans grande surprise, on y voit aussi beaucoup de bières et des cris tous plus virils les uns que les autres.

Vous pouvez écouter le documentaire en cliquant ici.