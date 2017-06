5 candidats pour le CH

CHICAGO | Depuis son arrivée dans le siège du directeur général en 2012, Marc Bergevin a toujours soutenu qu’il désirait construire son équipe par le repêchage. Cinq ans plus tard, on critique de plus en plus le travail de Trevor Timmins et de son imposant contingent de recruteurs. Le développement des jeunes joueurs de l’équipe constitue également une grande faiblesse.