Acheter un VR usagé avec prudence

Avant de se porter acquéreur d’un véhicule récréatif d’occasion, il faut bien prendre le temps de faire certaines vérifications pour éviter les mauvaises surprises. Nous en avons discuté avec deux spécialistes.

Pour les deux hommes, il est clair qu’une inspection avant achat s’impose. «Pour un peu plus de 250 $, un spécialiste peut faire l’évaluation d’une unité d’occasion avant qu’une transaction se concrétise, affirme Marco Boudreault de E. Boudreault VR. Avec les outils et les connaissances que nous possédons, nous sommes en mesure de faire le portrait le plus réel de l’unité qui est au centre de la transaction. Il arrive que certains problèmes ne soient pas nécessairement apparents comme de la moisissure dans un mur, par exemple. Nos instruments vont nous permettre de la découvrir, permettant ainsi d’évaluer les coûts de la correction du problème.»

Lors d’une inspection, le véhicule est véritablement vérifié d’un bout à l’autre. Une fois le travail terminé, l’achat ou non devient le choix du consommateur.

«Je crois que c’est effectivement essentiel parce qu’au cours de ma carrière dans le domaine, j’en ai vu des histoires d’horreur, souligne Pierre Turgeon du Garage du Campeur. Je me souviens encore de cette dame qui pleurait dans mon bureau parce que je venais de lui apprendre que sa caravane était finie. Elle me mentionnait qu’il leur restait encore sept ans à payer l’unité.»

L’UNITÉ EST-ELLE LIBRE ?

Un autre point très important à vérifier, c’est si l’unité que vous désirez acheter est libre de tout lien financier ou autre.

«Il existe un moyen très simple de savoir si l’unité visée est vraiment libre. Il suffit de consulter le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), souligne M. Boudreault. Si jamais une personne achète un VR qui n’est pas complètement payé, elle doit s’assurer que le vendeur va acquitter sa dette. Nous avons déjà assisté à la saisie d’une unité dans notre garage par une institution financière qui avait un lien sur cette dernière. Alors, celui qui avait acheté l’unité et qui se croyait propriétaire s’est retrouvé au centre d’une belle tourmente.»

Il existe aussi un moyen de savoir si le prix demandé est le bon. En vous rendant sur le site américain NADA, une fois les données de l’unité que vous désirez acheter inscrites, vous aurez le portrait et le juste prix de votre unité sur le marché actuel.

UN ÉQUIPEMENT SAISONNIER

Si jamais vous souhaitez vous porter acquéreur d’un équipement de camping saisonnier sur un terrain, encore là, il y a des choses à vérifier.

Dans un premier temps, il est préférable d’avoir recours à un spécialiste qui fera l’inspection complète de l’équipement sur place. Par la suite, vous devez prendre le temps de bien vérifier les conditions qui régissent les saisonniers sur le terrain de camping où vous désirez investir. Il peut arriver que dans les plans du propriétaire, le nombre de saisonniers soit appelé à diminuer ou, encore, peut-être y aura-t-il des augmentations du coût de location du site de camping.

Investir dans un véhicule récréatif représente une somme importante. Avant de se lancer, mieux vaut prendre le temps de bien vous informer et de tout vérifier. Si les choses ne sont pas claires, les problèmes qui en découleront pourraient être très importants sur le plan financier.

CHIENS ET PARC NATIONAUX

La Sépaq poursuivra, cette saison, son projet pilote autorisant l’accès des chiens, sous certaines conditions, dans les parcs nationaux de Frontenac, Oka et de la Jacques-Cartier. L’objectif de ce projet demeure le même, à savoir de mesurer l’impact de leur présence sur l’expérience de visite et sur le milieu naturel. Le bilan de la première saison a été positif et s’est bien déroulé, sans aucun incident majeur. Les différentes méthodes de surveillance employées durant la saison ont démontré un haut taux de respect de la réglementation, dont celle de toujours tenir son chien en laisse. Pour en savoir plus: www.sepaq.com/animaux.

PARC SAFARI

En vertu d’une entente avec le parc Safari, la Fédération québécoise de camping et caravaning tiendra une fin de semaine spéciale sur le site, du 21 au 23 juillet. Le forfait spécial inclut différentes activités exclusives aux membres de la FQCC . Exceptionnellement, pour souligner le 50e anniversaire, il sera possible de camper deux jours pour le prix d’un. Pour vous inscrire: 1 877 650-3722.

LES CAMPINGS AU CANADA

Dans l’ensemble du Canada, il y a 4231 terrains de camping qui offrent 423 283 emplacements. Le Québec arrive au deuxième rang du palmarès avec 884 terrains qui offrent 115 496 sites. C’est l’Ontario qui ouvre la marche avec 1144 terrains comptant 154 604 emplacements. Selon un sondage du Conseil canadien du camping et du VR, 5 768 650 Canadiens ont pratiqué le camping dans les provinces.