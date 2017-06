Autre circuit à découvrir pour Stroll

Après avoir vécu la pression de courir devant son public à Montréal il y a deux semaines, non sans parvenir à inscrire enfin deux premiers points au Championnat du monde, Lance Stroll va disputer, ce dimanche, en Azerbaïdjan, la huitième épreuve de F1 de sa carrière.

Et, comme dans la plupart des pays qu’il a visités depuis le début de la saison, il se présentera à Bakou en terrain inconnu, sur un tracé où il n’a jamais roulé ni même effectué son apprentissage à l’aide du simulateur de l’écurie Williams.

«Ma participation à Bakou sera une nouvelle aventure pour moi, a dit le pilote québécois. Comme avant chaque course, j’ai parcouru le tracé à pied, hier, pour en savoir davantage sur ses particularités.

«C’est une piste relativement longue [6 km] dont certaines portions me rappellent le circuit Gilles-Villeneuve, poursuit-il. J’y arrive très confiant après avoir réalisé, à Montréal, mon meilleur résultat en F1. Je pense, honnêtement, que ma voiture sera performante. Les premiers essais libres [prévus vendredi] seront cruciaux pour la suite du week-end. J’espère boucler le plus de tours possible pour me familiariser avec la piste.»

Oublier Montréal

Felipe Massa, coéquipier de Stroll au sein de l’écurie Williams, a participé au premier Grand Prix d’Azerbaïdjan l’année dernière. Il avait récolté le dernier point disponible après avoir rallié l’arrivée au 10e rang.

«Je souhaite évidemment faire mieux cette année, a dit le vétéran brésilien. Mais je veux surtout oublier la déception vécue à Montréal, il y a deux semaines.»

Massa avait été une victime innocente d’un accrochage impliquant Carlos Sainz Jr. et Romain Grosjean dès le premier tour.