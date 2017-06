Brad Marchand et Erik Karlsson sur la première équipe d’étoiles

L’attaquant des Bruins de Boston Brad Marchand et le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Erik Karlsson figurent au sein de la première équipe d’étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) dévoilée au cours des dernières heures.

Le gardien des Blue Jackets de Columbus et récipiendaire du trophée Vézina, Sergei Bobrovsky, s’y trouve également, tout comme le gagnant des trophées Hart, Art-Ross et Ted-Lindsay, le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid. Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago, et Brent Burns, des Sharks de San Jose, complètent la formation.

Quant à la deuxième équipe, elle est composée de Braden Holtby (Capitals de Washington) devant le filet, de Victor Hedman (Lightning de Tampa Bay) et de Duncan Keith (Chicago) à la ligne bleue, ainsi que de Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh) au centre. Les ailiers sont Nikita Kucherov et Artemi Panarin, respectivement du Lightning et des Hawks.

Chez les recrues, Matthew Murray a été choisi, lui qui compte déjà deux coupes Stanley à son actif. L’homme masqué des Penguins est accompagné de la vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews, qui a obtenu le trophée Calder mercredi. Son coéquipier Mitchell Marner et le Finlandais Patrik Laine, des Jets de Winnipeg, ont également été nommés. À l’arrière, Zach Werenski, des Jackets, et Brady Skej, des Rangers de New York, ont été sélectionnés.