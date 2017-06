Golden Knights: «un groupe impressionnant», dit Gerard Gallant

LAS VEGAS | Ils n’allaient évidemment pas dire le contraire, mais les dirigeants des Golden Knights semblaient plus que comblés du bébé entre leurs mains au terme d’un long labeur en prévision du repêchage d’expansion.

«C’est un groupe impressionnant», s’est réjoui l’entraîneur-chef Gerard Gallant, lors d’une table ronde en compagnie du propriétaire Bill Foley, du directeur général George McPhee et des quelques joueurs sur place, au terme de l’exercice devant environ 10 000 personnes au T-Mobile Arena.

«Il y a plus de talent que ce que j’anticipais et nous miserons sur amplement de joueurs de caractère. Je suis très excité avec ce que nous avons sous la main. George et nos autres hommes de hockey ont fait tout un travail», a ajouté celui qui a auparavant été adjoint avec le Canadien et pilote des Panthers.

Objectifs atteints

En plus des trois gardiens, 13 défenseurs et 14 attaquants, les Golden Knights ont garni leur banque de choix au repêchage par le biais de transactions avec des équipes souhaitant garder la mainmise sur certains de leurs joueurs non protégés.

«Nous avions deux objectifs. Le premier était de rassembler une équipe qui sera captivante et compétitive, dont les gens de Las Vegas seront fiers. Le deuxième était d’acquérir des choix au repêchage pour nous aider à obtenir du succès à long terme. Nous avons réussi sur les deux fronts», s’est félicité McPhee.

Quant au grand patron Bill Foley, les impressions étaient toutes aussi positives, particulièrement en ce qui concerne l’arrivée en ville de Marc-André Fleury.

«Je suis totalement ravi! Je crois que nous avons fait un gros travail pour obtenir un bon mélange de jeunes et de vétérans.

«Pour ce qui est de Marc-André, je pense qu’il est un gars formidable et je vous prédis qu’il prendra fièrement sa retraite ici», s’est-il avancé.