Jeremy Gabriel accueilli en rockstar

Environ 2000 spectateurs ont assisté au spectacle de celui qui a longtemps été appelé «Le petit Jérémy» alors qu’il avait chanté pour le pape lorsqu’il était enfant.

Mais Jérémy Gabriel a grandi et a lancé un album rock, de là sa présence au Rockfest.

Les gens s’étaient déplacés pour s’amuser avec le chanteur, dont les démêlés juridiques avec l’humoriste Mike Ward ont défrayé les manchettes.

«Les répétitions se sont bien déroulées, alors ça devrait bien aller», a confié Jeremy Gabriel au Journal, quelques minutes avant de monter sur scène. Bien qu’il semblait confiant, le jeune chanteur a avoué être un peu nerveux. Au moment où il a mis le pied sur scène, une centaine de personnes se sont mises à scander son nom.

Celui qui souhaite embrasser une carrière dans le domaine de la musique a offert huit chansons au public, dont sa pièce I don’t care. Les autres pièces étaient des reprises de vieux succès rock, dont Eye of the tiger.

La foule était très active durant la prestation de Jeremy. Plusieurs personnes ont d’ailleurs occupé la sécurité en faisant des mushpits. Un homme a aussi réussi à monter sur scène, avant d’être escorté par la sécurité.

Jérémy Gabriel s’est plutôt bien débrouillé devant la foule de rockeurs.

Une histoire de famille

L’organisateur du Rockfest de Montebello, Alex Martel, est extrêmement fier de la programmation de sa douzième édition. «Je suis parti d’absolument rien. La première année, c’est mon père qui a bâti la scène, en bois. Il n’y avait que trois groupes invités et 500 personnes», se souvient-il.

Cette année, 200 000 festivaliers sont attendus durant les trois jours de l’événement. La famille d’Alex Martel met encore la main à la pâte, même sa grand-mère Jacqueline Marleau, âgée de 87 ans.

Des groupes d’envergure

Jeudi, de nombreux groupes ont célébré la Saint-Jean avec les festivaliers. Loco Locass, Les cowboys Fringants et Les 3 accords faisaient partie du nombre.

Vendredi, l’organisation attend plusieurs artistes, dont Rammstein, The Offspring, Wu-tang clan et Bad Religion. Samedi, ce sera au tour de Megadeth, Queens of the stone age, Iggy pop et Eagles of death metal de se produire sur scène.