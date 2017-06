C’est le coup d’envoi de la 12e édition du Rockfest de Montebello, un rendez-vous estival désormais incontournable, qui accueille quelque 200 000 festivaliers chaque année.

Rammstein, Queens of the stone age, The Offspring, Dee Snider, Megadeth, Alexisonfire et plusieurs autres : la programmation n’a rien à envier aux festivals les plus prestigieux de la scène métal.



Les hostilités se sont ouvertes à la sauce québécoise, en mettant de l’avant nos talents locaux, en marge de la Saint-Jean-Baptiste.



De gros noms ont pour l’occasion répondu à l’appel, tels que Robert Charlebois, les Dead Obies, Groovy Aadvark et les Cowboys Fringants. Et à travers ce florilège de valeurs sûres, se faufilait une curiosité suscitant au départ bien des haussements de sourcils : Jérémy Gabriel.

On connaît le jeune homme pour avoir chanté devant le pape. On connaît le jeune homme pour ses démêlés judiciaires avec l’humoriste Mike Ward. Mais personne ne connaît le jeune homme pour ses accointances avec l’univers rock voire métal.



Animés par ce désir de comprendre des choses de la vie (et accessoirement pour vous informer), nous nous sommes déplacés en début de soirée devant la scène Headrush pour contempler Jérémy Gabriel à l’œuvre.



Sans être compacte, la foule était nombreuse – sous un soleil de plomb – à voir le chanteur faire son soundcheck sur la chanson Don’t stop believing de Journey.

Pantalon rouge, un t-shirt sur lequel on pouvait lire «Don’t care», le filiforme artiste a balancé des tubes de France D’Amour (Animal), Survivor (Eye of the tiger), une toune de Marjo et quelques autres, appuyé par un band et une choriste.



Donnons immédiatement à la foule ce qui revient à la foule: elle a vécu intensément ce moment, avec l’enthousiasme d’un jeune pompier devant son premier incendie majeur.

Hugo Meunier

Les gens ont chanté, ont dansé, ont scandé avec fougue le nom de Jérémy en plus d’orchestrer un des mosh pit les plus violents qui soit, sans négliger d’épiques séances de body surfing.

Hugo Meunier

Pour les connaisseurs, il y a même eu un wall of death.

Hugo Meunier

Un homme déguisé en pape se promenait même dans la foule pour s’offrir en pâture aux chasseurs d’égoportraits.

Hugo Meunier

Bien sûr il fallait prendre tout ça avec un grain de sel.

Mais au final, les gens se sont bien amusés et, avouons-le, il fallait une bonne dose de courage à Jérémy Gabriel pour s’avancer sur la scène devant des spectateurs déjà éméchés qui comptent les minutes avant d’entendre Du Hast ou Holy wars. «C’est pas des tounes que je n’aime pas. Il ne chante pas si mal. Mais bon...», résumait d’ailleurs Nick, attiré d’abord par l’étrangeté de la présence de l’artiste au Rockfest, comme des centaines d’autres.



Jérémy Gabriel a terminé son set avec son single I don’t care. Et comme le hasard n’existe pas vraiment dans la vie, on avait l’impression que Jérémy Gabriel voulait nous dire justement qu’il n’en avait rien à cirer de ce qu’on pouvait penser de sa performance.



D’ailleurs, le principal intéressé ne cachait pas sa satisfaction quelques minutes après avoir quitté la scène. «Je m’attendais à une bonne réception. Le Rockfest est une scène ouverte à tout le monde et j’en ai eu la preuve», a confié Jérémy, qui a avoué s’être inquiété davantage de ses allergies que de l’accueil du public.

Quant à savoir s’il y a un avenir métal pour lui, il est trop tôt pour le savoir. «Peut-être que oui, peut-être que non. J’ai beaucoup d’amis qui écoutent du métal», a résumé le chanteur.

En attendant, Jérémy Gabriel remontera sur scène demain, flanqué de Metalord, un groupe métal de Québec.