Jordan Eberle échangé aux Islanders

Les Oilers d’Edmonton ont envoyé l’attaquant Jordan Eberle aux Islanders de New York, jeudi, en retour du joueur d’avant Ryan Strome.

Au cours de la dernière campagne, Eberle, 27 ans, a récolté 20 buts et 31 mentions d’aide pour 51 points en 82 rencontres. Il a ajouté deux aides en 13 parties éliminatoires.

Le choix de premier tour, le 22e au total, de l’organisation albertaine au repêchage de 2008 a amassé 382 points, dont 165 filets, en 507 duels du calendrier régulier de la Ligue nationale. Sa meilleure production fut celle de 2011-2012, lorsqu’il avait accumulé 76 points. Le natif de Regina touchera 6 millions $ lors de chacune des deux prochaines années.

Quant à Strome, il a inscrit 13 buts et 17 aides pour 30 points en 69 joutes pendant le plus récent calendrier régulier. Cinquième sélection en tout de l’encan amateur de 2011, l’Ontarien a obtenu 126 points, incluant 45 filets, en 258 sorties depuis le début de sa carrière. Il avait paraphé une entente de deux ans et de 5 millions $ en septembre 2016.