Jordan Spieth prend les devants au Championnat Travelers

L’Américain Jordan Spieth a dominé la première ronde du Championnat Travelers du circuit de la PGA, jeudi au Connecticut, en remettant une superbe carte de 63.

Spieth a réussi huit oiselets et commis un seul boguey au cours de sa journée. Il devance par un coup ses compatriotes Johnson Wagner et Brett Stegmaier.

Le Canadien Graham DeLaet, qui occupe le 108e rang mondial, a également connu un bon départ à ce tournoi avec une ronde de 65. Il a notamment réalisé un aigle au sixième trou, une normale 5 de 574 verges. DeLaet a complété avec 12 normales, quatre oiselets et un boguey.

Le golfeur canadien partage la quatrième position avec l’Américain Troy Merritt.

Les autres Canadiens

Parmi les autres représentants de l’unifolié, David Hearn et MacKenzie Hughes sont installés au 19e rang, à égalité avec 16 autres jours. Ils ont chacun joué 67 (-3).

Également originaires du Canada, Adam Hadwin et Brad Fritsch ont dû se contenter de la normale. Fristch a notamment connu des hauts et des bas, avec trois «birdies» et trois bogueys.

Au pied du classement, l’Américain de 28 ans Andrew Loupe a vécu une journée à oublier avec une carte de 81. Il a notamment commis trois doubles bogueys.

Remontée au classement mondial?

S’il termine la compétition en force, Spieth pourrait bien remonter un peu au classement mondial, lui qui se retrouve présentement au sixième échelon. Il est actuellement devancé par Dustin Johnson, numéro un mondial, Hideki Matsuyama, Rory McIlroy, Jason Day et Sergio Garcia.

En poursuivant sur sa lancée, DeLaet pourrait aussi en profiter pour retrouver le top 100.