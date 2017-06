Kevin Bazinet brise le silence sur sa rupture avec Alicia Moffet

Mardi dernier, Alicia Moffet nous apprenait sur ses réseaux sociaux que la relation entre Kevin Bazinet et elle s’était malheureusement terminée.

Dans un long message adressé à tous ses abonnés, fans et gens qui la suivent, la demoiselle, qui vient tout juste de lancer sa collection de maquillage, avait confirmé la rumeur qui circulait et que plusieurs redoutaient.

«Malheureusement, depuis environ trois semaines, Kevin et moi ne sommes plus en couple. Je tiens à vous dire que ce fut une décision mutuelle et que nous restons en très bons termes malgré la séparation», a indiqué Alicia sur Instagram.

Presque deux ans avec mon adorable clown preféré !!! Je t'aime énormement et j'espère que tu restera toujours dans ma vie ❤️ @alicia.moffet #mitsubishi Une publication partagée par Kevin Bazinet (@kevbazinet) le 28 Févr. 2017 à 14h37 PST

Kevin Bazinet ne s’est pas prononcé durant les 48 premières heures, laissant la poussière retomber. Celui qui a été élu grand gagnant de La Voix en 2015 a brisé le silence aujourd’hui, afin de mettre les choses au clair de son côté également.

«Comme vous avez peut-être vu un peu partout depuis hier, Alicia et moi sommes maintenant séparés. Je tiens à dire que ce fut un très beau deux ans de ma vie passés avec elle et notre séparation est une décision qu’on a prise ensemble, car nos chemins se sont séparés. Je veux aussi préciser que je vais très bien et que la rupture se fait dans la maturité et le respect. Merci d’être respectueux face à cette décision et pour tous vos beaux mots», a écrit Kevin sur ses réseaux sociaux.

On vous prépare un medley de noël 😊 Il sera prêt jeudi sur le compte youtube de @alicia.moffet !! En attendant, allez voir notre challenge recette pompette 😂 (Lien dans ma bio) @lechateau Une publication partagée par Kevin Bazinet (@kevbazinet) le 28 Nov. 2016 à 17h46 PST

La paire, qui était fiancée depuis décembre 2015, semble tout à fait sereine vis-à-vis ce nouveau tournant.