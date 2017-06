Le baron de la drogue «El Chapo» envisage de poursuivre Netflix

Mexico | Le baron de la drogue mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman envisage de porter plainte pour diffamation contre Netflix et Univision pour la diffusion d’une série relatant sa vie, a indiqué jeudi l’un de ses avocats.

Le chef du cartel de Sinaloa, emprisonné aux États-Unis depuis son extradition en janvier, est diffamé par cette série intitulée «El Chapo», dans laquelle il est présenté comme «un criminel sans coeur», estime son avocat Jose Refugio Rodriguez.

«Des événements se produisent dans la série qui ne correspondent pas à la réalité (...). Cela constitue de graves violations du droit à la présomption d’innocence» de M. Guzman, a défendu M. Refugio sur Radio Formula.

Ce n’est pas la première fois que Guzman ou l’un de ses avocats menace d’entamer une action en justice contre la série qui relate le destin de l’un des plus puissants dirigeants de cartel de drogue de la planète.

L’an dernier, un autre de ses avocats avait menacé également de poursuivre la plateforme américaine de streaming et la chaîne de télévision hispanophone pour le non paiement de droits.

La série, où «El Chapo» est incarné par l’acteur mexicain Marco de la O, a néanmoins été diffusée en avril.

Elle lui cause «un dommage moral et l’affecte y compris dans la procédure pénale en cours aux États-Unis, et pour cette raison nous allons nécessairement entamer une action» prévient M. Refugio.

L’avocat a toutefois précisé qu’il n’avait pas encore parlé du sujet avec le narcotrafiquant car il n’est pas autorisé à communiquer avec lui, dans sa prison de New York..

Guzman, 60 ans, est défendu par deux avocats aux États-Unis mais la justice américaine a refusé à son équipe d’avocats mexicains le droit d’assurer sa défense, de crainte notamment que la vie de certains témoins puissent être mises en danger.

«El Chapo», qui a effectué deux évasions spectaculaires de prisons de haute sécurité au Mexique, est actuellement à l’isolement.

Ironiquement, c’est en cherchant à voir sa vie portée sur l’écran que Guzman a permis aux autorités de retrouver sa trace et de l’arrêter.

«El Chapo» avait été interpellé en janvier 2016 après six mois de cavale, quelques semaines après avoir reçu l’acteur américain Sean Penn et la comédienne américano-mexicaine de telenovela Kate del Castillo pour discuter d’un projet de film et réaliser une interview.