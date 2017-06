Le Canadien en quête d’actifs

On dit souvent que la LNH a énormément changé depuis le retour du dernier lock-out. Plus jeune et plus rapide, elle n’a plus rien à voir avec celle d’il y a 10 ans. C’est sans doute à la ligne bleue que le plus gros changement s’est observé. Les arrières qui ne pouvaient miser que sur leur gabarit n’ont plus la cote.