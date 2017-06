Le Canadien acquiert le défenseur David Schlemko

Le Canadien de Montréal a obtenu le défenseur David Schlemko des Golden Knights de Las Vegas, jeudi, en retour d'un choix de cinquième tour au repêchage de 2019.

Gaucher de 30 ans, Schlemko a disputé la dernière campagne avec les Sharks de San Jose, qui l’ont perdu au repêchage d’expansion tenu mercredi. En 62 matchs, il a inscrit deux buts et 16 mentions d’aide pour 18 points. Pendant la série de premier tour contre les Oilers d’Edmonton, le vétéran a récolté deux filets et une aide en six joutes.

N’ayant jamais été repêché dans la Ligue nationale (LNH), l’ancien des Tigers de Medecine Hat dans la Ligue junior de l’Ouest revendique 87 points, dont 17 réalisations, en 360 parties du calendrier régulier de la LNH. Avant de se retrouver avec les «Requins», il a porté les couleurs de quatre organisations. D’ailleurs, il a joué avec cinq clubs lors des trois plus récentes campagnes.

Schlemko détient un contrat valide jusqu’à la fin de 2019-2020. Son salaire comptera annuellement pour 2,1 millions $ sur la masse du Tricolore.