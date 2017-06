Marc-André Fleury veut contribuer à faire grandir le hockey à Las Vegas

LAS VEGAS | Pour Marc-André Fleury, l’arrivée chez les Golden Knights signifie bien sûr l’opportunité de reprendre le filet comme gardien de but numéro un, mais il y a plus. Le vétéran entend saisir l’occasion pour évangéliser les amateurs néophytes à la grand-messe du hockey.

Dans la foulée de la montagne russe d’émotions engendrée par ses séries mouvementées, une troisième conquête de la coupe Stanley, un émouvant au revoir à Pittsburgh et une sélection qui a soulevé un tonnerre d’applaudissements lors du repêchage d’expansion à Las Vegas, Fleury semblait malgré tout posé et réfléchi lorsqu’il a livré ses impressions.

Le vétéran de 32 ans connaissait pertinemment le scénario qui se dessinait pour lui depuis plusieurs mois en raison de l’éclosion de son dauphin Matt Murray devant le filet des Penguins.

C’est donc de façon positive et déterminée qu’il savoure son nouveau rôle dans le marché complètement différent de Las Vegas, où tout demeure à faire pour vendre la LNH.

«Nous misons déjà sur de bons partisans puisque l’équipe a vendu tous ses billets de saison et nous avons été chaleureusement accueillis ce soir (mercredi).

«Par contre, je vais m’assurer de tout donner pour gagner des matchs et m’impliquer dans la communauté en rencontrant des gens. Je veux passer le mot sur les Golden Knights», a-t-il affirmé.

Hockey mineur

À Pittsburgh, Fleury ne ratait jamais une occasion pour mettre du sien dans différentes œuvres sociales, ainsi que pour promouvoir le hockey auprès des jeunes. C’est un mandat qu’il souhaite poursuivre, sachant qu’à peine 600 jeunes sont aujourd’hui inscrits dans les programmes de hockey mineur de l’État du Nevada.

«Pittsburgh a fait un bon travail à ce niveau. Au fil des ans, de plus en plus de jeunes ont commencé à jouer et l’équipe s’est beaucoup impliquée auprès d’eux. Je suis convaincu que c’est quelque chose que l’on peut faire ici. J’espère pouvoir aller aux devants et promouvoir notre équipe et le hockey en tant que tel», a-t-il signalé.

Un messager parfait

Coéquipier de longue date chez les Penguins, Sidney Crosby, qui s’est adressé aux médias à Las Vegas après l’obtention du trophée Maurice Richard remis au meilleur buteur de la saison, estime que Fleury fera un tabac dans son objectif de répandre la bonne nouvelle.

«Je pense qu’il sera important pour cette équipe en raison de son expérience, mais aussi du type d’individu qu’il est. Je sais qu’il est excité par cette perspective. L’équipe ne pourrait pas miser sur un meilleur joueur pour ça», a louangé celui qui est devenu un ami proche du cerbère depuis leurs débuts communs à Pittsburgh en 2005.

Si un vétéran de la trempe de Fleury pourrait rechigner à l’idée de se retrouver dans un marché de hockey atypique après tant de succès, il n’en est rien.

«Je vais le porter avec fierté», a-t-il lancé en regardant le chandail des Golden Knights.

Parmi les 30 sélections des Golden Knights, dont les quatre joueurs présents au repêchage d’expansion, Marc-André Fleury est celui qui a suscité le plus d’enthousiasme parmi les amateurs au T-Mobile Arena de Las Vegas.