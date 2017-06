«Les Alouettes ont failli battre...les Alouettes!» -Luc Brodeur-Jourdain

Les Alouettes ont entamé une nouvelle ère par une victoire. Elle n’a pas été facile, elle a été obtenue en serrant les dents jusqu’au tout dernier jeu du match, mais n’est-ce pas le résultat final qui compte?

Luc Brodeur-Jourdain a poussé un long soupir de soulagement en voyant la tentative de placement sur 45 verges de Tyler Crapigna rater la cible.

«Ça fait du bien d’avoir remporté ce match à la maison pour amorcer la saison, mais on aurait espéré une bien meilleure production de la part de l’attaque, a analysé le vétéran centre des Alouettes, heureux d’avoir pu disputer un match au complet à sa position de centre. Ça reste du football excitant pour les partisans, mais frustrant pour nous.

«On a bousillé un trop grand nombre d’occasions de marquer plus de points, a continué Brodeur-Jourdain. On s’est tiré dans le pied la plupart du temps. La leçon que je retiens, c’est que les Alouettes ont failli battre les Alouettes! On aurait dû amasser beaucoup plus de verges à l’attaque. Il reste beaucoup de travail à faire.»

Le porteur de ballon Tyrell Sutton était du même avis. «On a commis un trop grand nombre d’erreurs et les pénalités nous ont fait mal. Au moins, on a su gagner notre premier match. Je suis content pour Darian Durant.»

Edem n’y a vu que du feu

Le nouveau quart des Alouettes a complété 20 de ses 31 passes pour des gains de 233 verges et deux touchés inscrits par B.J. Cunningham sur un jeu spectaculaire de 65 verges et par le nouveau venu Ernest Jackson sur un jeu de 12 verges.

«C’était important d’amorcer la saison avec une victoire devant nos partisans, et de mon côté, je suis heureux d’avoir pu collaborer avec ce premier touché dans l’uniforme des Alouettes. La glace est brisée», a dit Jackson, qui n’a cependant obtenu que des gains de 16 verges en cinq réceptions de passes.

Cunningham a été le meilleur à ce chapitre avec des gains de 90 verges à l’aide de six passes captées.

«J’ai battu mon couvreur Mike Edem grâce à ma vitesse et je me suis retrouvé fin seul pour capter cette passe parfaite de Durant», a expliqué Cunningham, qui a réussi un autre jeu clé plus tard dans la rencontre alors qu’il a couru sur une distance de 21 verges au moment où on s’attendait tous à une faufilade du quart auxiliaire Vernon Adams sur une situation de troisième essai et une seule verge à franchir.

«Ce ne fut pas parfait comme performance à l’attaque, a ajouté Cunningham. Durant est cependant parvenu à nous mener vers la victoire. Il est capable de faire la différence grâce à sa vaste expérience. Il sait comment gérer le cadran en fin de rencontre. On a cependant plusieurs choses à corriger sur le plan de l’exécution des jeux. Il faudra jouer mieux que ça la semaine prochaine si on veut parvenir à battre les Eskimos à Edmonton.»

Gros match pour Mincy

Si la défense des Alouettes a perdu des plumes cette saison, elle s’est tout de même bien tirée d’affaire dans ce premier match. Il faut cependant tenir compte de leurs adversaires, les Roughriders, à qui tout le monde prédit le dernier rang au classement dans l’Ouest.

Le demi de coin Jonathon Mincy a disputé un fort match avec une interception et cinq plaqués.

«On a démontré que notre défense est capable de tenir le coup durant quatre quarts. On a plié, mais on n’a pas flanché. Chaque gars est responsable. Nous formons un bon groupe de compétiteurs.»