Marie-Ève Drolet annonce sa retraite du patinage de vitesse

La double médaillée olympique en patinage de vitesse sur courte piste Marie-Ève Drolet a annoncé, mercredi, qu’elle prenait sa retraite sportive.

Drolet, maintenant âgée de 35 ans, a fait un retour dans les compétitions internationales l’an dernier après avoir donné naissance à son premier enfant en janvier 2015.

En 2016-2017, Drolet a pris part à cinq Coupes du monde, au cours desquelles elle a mérité deux médailles de bronze. Elle a aussi participé aux Championnats du monde, prenant le 10e rang au classement général.

«Au fil des expériences et des défis qui se sont présentés durant ma carrière, j'ai toujours eu comme but de prouver que rien n'est impossible et de tenter de ne pas écouter les gens qui disent le contraire, a déclaré Drolet, par voie de communiqué. C’est ce que j’ai cherché à faire tout au long de ma carrière, mais il est maintenant temps de prendre ma retraite définitive du sport. »

«Il est difficile d'expliquer toutes les raisons d'une telle décision, mais j'en suis venue à la conclusion qu'il fallait faire un choix entre ma carrière sportive et ma vie de famille. Au cours des années, beaucoup de choses ont changé : le sport en soi et, au niveau plus personnel, ma vie familiale et mes priorités ainsi que mon adaptation à ces nouvelles réalités. En tant que mère maintenant, je suis certaine que je serai fière et que je ne regretterai jamais d'avoir fait le choix de m'occuper pleinement de ma famille.»

Drolet a été médaillée de bronze du relais féminin des Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City et d’argent à la même épreuve en 2014 à Sotchi. Elle a remporté dans sa carrière un total de 36 médailles lors de compétitions internationales senior, soit deux aux Jeux olympiques, six lors des Championnats mondiaux sur courte piste, 26 en Coupes du monde et deux lors des Championnats mondiaux par équipe.