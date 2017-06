Nico, Nolan et les autres

La première ronde du repêchage de la LNH aura lieu vendredi soir au United Center de Chicago et bien malin est celui qui pourra prédire avec exactitude l’issue de ce premier tour. Dans une cuvée où peu de joueurs se sont démarqués des autres, nous pourrions assister à plus d’une surprise. Le Journal s’est tout de même prêté à l’exercice de prédire ce que feront les équipes à partir de 19h, vendredi soir.

Les Devils opteront pour le Suisse. En manque flagrant de talent au poste de centre, l’organisation du New Jersey ajoutera un pivot efficace dans les deux sens de la patinoire et qui a le potentiel de devenir le joueur de concession de l’équipe.

Makar a peut-être joué dans une ligue de second ordre, peu importe! Le défenseur possède des habiletés offensives d’élite et ce n’est pas pour rien qu’on le compare à Erik Karlsson. L’Avalanche a un besoin criant à la ligne bleue, ça tombe bien.

Glass est le joueur dont la valeur a le plus augmenté cette saison. Le centre est passé d’une saison de 27 points en 2015-2016 à 94 l’an dernier. On voit en lui un centre efficace dans les deux sens de la patinoire.

On reproche à Tippett de ne pas toujours être impliqué dans le jeu et d’afficher plusieurs lacunes en défensive. N’empêche, l’ailier possède quelque chose qui ne s’apprend pas: l’instinct de marqueur. Il a le potentiel d’en inscrire 30 et plus dans le circuit Bettman.