Radio-Canada: petit pas dans la bonne direction

L’orientation de Radio-Canada risque-t-elle de changer ? Peut-être. Le changement, s’il a lieu, sera plus lent que plusieurs le voudraient. Il dépendra aussi de la volonté politique de la ministre responsable, Mélanie Joly, et de celle du premier ministre Justin Trudeau. Si celui-ci est le digne fils de son père, il ne fera pas de cadeau à Radio-Canada. C’est tant mieux.

Papa Trudeau n’avait pas d’affection particulière pour le diffuseur public. Pendant son règne, il aurait volontiers mis le cadenas sur la porte, ce qui n’a jamais trop inquiété Radio-Canada. La direction a toujours fait à peu près ce qu’elle voulait, convaincue qu’on pouvait toujours la punir en diminuant ses crédits, mais qu’aucun gouvernement n’oserait démanteler l’institution.

C’est un mythe de croire que la Société Radio-Canada ne cesse d’être soumise à des pressions politiques. Il faut avoir été membre du conseil pour savoir que le mur est si étanche entre le gouvernement et le diffuseur que la direction prend avec un grain de sel toutes les opinions qui émanent du Parlement, qu’elles viennent du parti au pouvoir ou de l’Opposition.

Une grande liberté, mais...

C’est tout à l’honneur de nos gouvernants d’avoir laissé pareille liberté au diffuseur public, mais c’est une honte d’avoir nommé un peu n’importe qui au conseil, récompensant ainsi des amis ou des sympathisants. Si cette mauvaise habitude n’a guère eu de conséquences politiques sur le diffuseur, c’est que son conseil est d’une impuissance crasse.

Comment un conseil peut-il agir efficacement lorsque son président-directeur général nommé par le gouvernement est inamovible ? Pourquoi se préoccuperait-il d’un conseil qui n’a aucun recours possible contre lui ? Pourquoi tiendrait-il compte de l’avis des administrateurs si la plupart ne connaissent rien à la diffusion ?

Pour compliquer encore les choses, le président du conseil est aussi amovible et seul le gouverneur en conseil peut démettre un membre du conseil. Encore faut-il que ce soit pour cause. Ce sont des combinaisons parfaites pour avoir un conseil inopérant dont le « management » se fout comme de l’an quarante.

Ce n’est qu’un début

La ministre Joly vient de former un comité de neuf « experts » en diffusion et en numérique. Le comité a six mois pour recommander les noms de personnes aptes à siéger au conseil de Radio-Canada. Le gouvernement aura, et c’est très bien ainsi, le dernier mot sur les nominations.

Les candidats, selon les critères de la ministre, doivent être préoccupés d’identité nationale, refléter notre diversité et reconnaître la présence autochtone. Ils doivent savoir l’importance de l’information analysée selon un point de vue canadien, être conscients du besoin de soutenir nos talents et notre culture. Enfin, ils doivent comprendre les conséquences de la révolution numérique ainsi que le rôle crucial que joue Radio-Canada auprès des minorités linguistiques.

Je ne doute pas des choix que fera le comité durant les six mois de son existence, mais ce n’est qu’un pas dans la bonne direction. Quelles que soient les qualités des candidats recommandés, ils formeront un conseil d’administration improductif s’ils n’ont pas sur le président-directeur général les pouvoirs normaux de tout conseil.

Si le conseil d’administration reste sans recours sur le président-directeur général, on peut s’attendre à de nombreuses escarmouches stériles entre un conseil compétent et le PDG qui n’en continuera pas moins de faire à sa tête, bien épaulé par ses vice-présidents et ses directeurs.

Télépensée du jour

Aurons-nous bientôt des poursuites policières en skate-board ?